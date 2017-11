Wort & Bild Verlag gewinnt Gudrun Kreutner als Kommunikationsexpertin (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Österreicherin Gudrun Kreutner wird ab Mitte Februar 2018 dieUnternehmenskommunikation des Wort & Bild Verlags leiten und Mitgliedder Geschäftsleitung sein. CEO Andreas Arntzen: "Ich freue mich, dasswir mit Gudrun Kreutner eine renommierte Expertin gewinnen konnten,die die Kommunikation unserer Titel über alle Medien hinwegweiterentwickeln wird."Gudrun Kreutner (45) freut sich auf ihre neue Aufgabe inBaierbrunn: "Der Wort & Bild Verlag ist ein Benchmark für guteGesundheitskommunikation im gesamten deutschsprachigen Raum. Ichfreue mich, hier aktiv mitgestalten zu dürfen."Gudrun Kreutner war von 2004 bis 2017 Pressesprecherin derÖsterreichischen Apothekerkammer in Wien. Sie hat in ihrer Funktionzahlreiche Preise gewonnen, zuletzt in Berlin bei derDigitalkonferenz VISION.A. Kreutner hat Wirtschaftswissenschaften inInnsbruck und Helsinki studiert und zählt zu den wichtigsten Expertenin Sachen Gesundheitskommunikation in Österreich.Hintergrund:Der Wort & Bild Verlag steht seit sechs Jahrzehnten für"Gesundheit durch Aufklärung". Wer sich umfassend und seriös überWohlbefinden, Vorsorge und medizinische Behandlung informieren will,liest die Gesundheitsmedien des unabhängigen Verlags - darunter sobekannte Magazine wie Apotheken Umschau (9.097.883 verkaufteExemplare monatlich laut IVW III/2017), Senioren Ratgeber(1.720.875), Diabetes Ratgeber (1.185.383), Baby und Familie(684.325), medizini (1.378.150) und HausArzt-PatientenMagazin(413.050). Ebenso verantwortungsvollen und zuverlässigenGesundheitsjournalismus praktiziert der Verlag in all seinenOnline-Angeboten wie beispielsweise dem Gesundheitsportalapotheken-umschau.de, seinem E-Learning-Tool meinegesundheitsakademie.de sowie den Apothekenkunden-Apps.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell