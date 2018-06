Baierbrunn (ots) -Zum "Tag der Apotheke" am 7. Juni 2018 wird die emotionale undhochprämierte Kampagne "Danke, Apotheke" des Wort & Bild Verlagsabermals in großem Umfang ausgespielt. Das neuerliche Engagement fürdie Apotheken-Kampagne begründet Andreas Arntzen, CEO des Wort & BildVerlags, so: "Man kann es nicht oft genug sagen, wie wichtig diesichere Arzneimittelversorgung durch die Apotheke für die Menschenvor Ort ist."Die ABDA ruft diesen alljährlichen Aktionstag aus, um auf denStellenwert der öffentlichen Apotheken als Instanz imGesundheitswesen und auf die Bedeutung der Apotheker für dieArzneimittelversorgung aufmerksam zu machen.Kampagne crossmedial umfassend eingesetztDer bei Apothekern und dem Publikum beliebte Fernsehspot zeigt dieLeistungen der Apotheke, von der professionellenArzneimittelversorgung im Nachtdienst bis zur kompetenten,persönlichen Beratung. "Wir verstehen die Bedürfnisse der Apothekenund setzen alles daran, die Apotheken vor Ort in ihrer Kommunikationzu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, das hohe Image derApotheken auch weiterhin zu steigern", so Gudrun Kreutner, Leiterinder Unternehmenskommunikation beim Wort & Bild Verlag. Die Kampagnewird sowohl in TV und Radio als auch über Social-Media-Kanäleausgespielt. Zusätzlich werden Plakatstellen im Juni gebucht. DieApotheken Umschau hat in zwei Ausgaben (15. Mai und 1. Juni) wiederdie beliebten "Danke, Apotheke"-Postkarten, die Kunden in derApotheke mit einem Dankesgruß abgeben können."Danke, Apotheke"Die groß angelegte Aufklärungs-Kampagne erreichte via TV, Online,Print und soziale Medien bereits im Jahr 2017 bundesweit über 40Millionen Menschen. Der Wort & Bild Verlag als Partner der Apothekenzeigt mit der Kampagne authentisch und emotional die unverzichtbarenLeistungen der Apotheken in der Arzneimittelversorgung. Für maximaleAuthentizität wurde in echten Offizinen und mit Protagonisten ausallen Bereichen der Gesellschaft gedreht. "Danke, Apotheke" wurdeschon nach kurzer Zeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet,darunter der Superbrands®-Auszeichnung für hervorragendeMarkenführung und dem Sonderpreis des expopharm-Medienpreises. MehrInfos auch unter www.danke-apotheke.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell