Wort & Bild Verlag baut Digitalgeschäft aus und übernimmt Mehrheit an Curacado / Deutschlandweite Click & Collect-Lösung zur Stärkung der Apotheke vor Ort (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Es braucht eine gemeinsame Initiative zur Stärkung der Apothekenvor Ort. Ein wichtiger Schritt wird nunmehr eingeleitet: Der Wort &Bild Verlag baut durch die Akquisition der Mehrheit an demApotheken-Plattform-Anbieter Curacado seine Kompetenz imDigitalgeschäft aus. Kunden von Wort & Bild können sich bereits inder ersten Stufe auf eine kostenfreie Click & Collect-Lösung freuen.Curacado ist eine regional ausgerichtete Bestell- undLieferplattform, gegründet vom Nürnberger Apotheker Ralf König. Siehat das Potenzial, die in der Branche dringend benötigte digitaleLösung als Antwort auf Angriffe internationaler Großkonzerne zu sein."Das mehrfach ausgezeichnete Curacado-Modell, das von einemApotheker für Apotheker aufgebaut wurde, lässt sich optimal mitunseren Angeboten verbinden. Der Apotheker und Gründer Ralf Königweiß genau, was der Apotheker und seine Kunden wünschen, und genaudas steht bei jeder Weiterentwicklung unserer Angebote imVordergrund", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführungdes Wort & Bild Verlags.Schon kurzfristig soll das System mit Unterstützung weitererPartner auf Click & Delivery ausgebaut werden, also die Möglichkeit,dass stationäre Apotheken in ihrer Region benötigte Arzneimitteldirekt an die Haustür ihrer Kunden liefern. "Mit Wort & Bild habe ichden idealen Partner gefunden, um innovative Lösungen und Services imdigitalen Bereich für Apotheken weiterzuentwickeln", freut sich Königauf die bevorstehende Expansion."Wir bieten unseren Kunden und Partnern eine attraktiveWeiterentwicklung an, sehen dies aber nur als einen Zwischenschrittauf dem Weg zu einer gemeinsamen digitalen Lösung mit allen, die diestationäre Apotheke stärken wollen", sagt Arntzen weiter.Die Vision des Wort & Bild Verlags basiert auf seiner Traditionals verlässlicher Partner der Apotheke vor Ort seit mehr als 60Jahren. Für Allianzen eignen sich daher nur Organisationen, die dieseVision teilen. Der Wort & Bild Verlag steht für hohe redaktionelleQualität. Diese Basis findet sich auch im digitalen Engagement wiederund sorgt für Mehrwerte bei Services und Inhalten.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationMobil: 00 49 / 151 53 85 00 49, E-Mail:gudrun.kreutner@wortundbildverlag.deKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0 89/ 744 33-360, E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell