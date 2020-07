Baierbrunn (ots) - Essen zu zaubern, das Kindern und Eltern schmeckt, ist keine leichte Aufgabe im hektischen Familienalltag. Oft fehlt die Zeit oder schlichtweg gute Inspiration für eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Rezepte für gesunde Mahlzeiten, die garantiert der ganzen Familie schmecken, bietet jetzt das neue Buch "Schnelle Familienküche" der Ernährungsexpertin Susanne Klug und der Chefredakteurin von Baby und Familie , Stefanie Becker.66 tolle Rezepte für die ganze Familie - schnell und gesundDie 66 Rezeptideen sollen Abwechslung auf die Teller der Familie bringen und bieten einige Tricks, um den Kleinen (und Großen) Obst und Gemüse unterzuschmuggeln. Ein weiteres Plus: Alle Gerichte sind möglichst saisonal gehalten. Ob Kürbisgnocchi, Grünkohl aus dem Ofen oder Crêpes mit Himbeercreme - für jeden Monat gibt's passende Rezepte. Zudem informiert das neue Familienkochbuch über die wichtigsten Nährstoffe, die unverzichtbar sind. Und wer mal so richtig unter Zeitdruck steht, kann auf der "Heute im Stress?"-Liste die allerschnellsten Gerichte auswählen.Stefanie Becker: " Wir wollen, dass es Familien gut geht und sie sich im oft stressigen Alltag gesund, abwechslungsreich und dabei lecker ernähren. Unser neues Familienkochbuch sammelt deshalb die beliebtesten Rezepte aus unserem Magazin. Es bietet ganz viel Service und Ernährungswissen - kompakt, übersichtlich und so schön illustriert, dass man gleich selbst Lust bekommt, den Kochlöffel zu schwingen.""Schnelle Familienküche" (14,99 EUR, Softcover mit 144 Seiten, ISBN: 978-3-927216-61-7, PZN: 16685632). Der Vertrieb für den Buchhandel erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Der Apothekenvertrieb sowie der Direktvertrieb erfolgen über Herold Fulfillment GmbH (Tel. 0 89/6138 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagAnni Lange, Manager Corporate Communications & ProjectsEdel SE & Co. KGaATel.: 040/ 890 85 121E-Mail: anni.lange@edel.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4639470OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell