Wort & Bild Verlag: Hanna Haensell ist neue Leiterin des Verlagsjustiziariats und Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Hanna Haensell leitet beim Wort & Bild Verlag seit 13. Januar2020 das Verlagsjustiziariat. Die 38-jährige Juristin verantwortet damitsämtliche rechtlichen Belange der Unternehmensgruppe. Mit ihr umfasst dieGeschäftsleitung nun drei weibliche und fünf männliche Mitglieder.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "MitFrau Haensell zieht eine weitere kompetente Frau in die Geschäftsleitung desWort & Bild Verlags ein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserer neuenJustiziarin."Hanna Haensell ist eine erfahrene Anwältin in den Bereichen Medien undIntellectual Property, die viele Jahre bei SKW Schwarz Rechtsanwälte in denFachbereichen Medien & Entertainment sowie Gewerblicher Rechtsschutz tätig war.Hanna Haensell: "Die verschiedenen Medienangebote und die zugehörigen Marken desWort & Bild Verlags genießen hohes Ansehen und großes Vertrauen. Ich freue michauf die spannende Aufgabe, diese erfolgreichen Formate wie auch die Erschließungneuer Geschäftsfelder juristisch zu begleiten."Der Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien inDeutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allenrelevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig,kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitlicheNutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immerim Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: ApothekenUmschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.838.607 laut IVW III/2019), Baby und Familie(mtl. verkaufte Exemplare 644.600), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare1.149.958), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.675.017), ÄrztlicherRatgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufteExemplare 1.352.192) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufteExemplare 364.800).