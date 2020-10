Worldwide-Aktie: Das hat Potenzial!

Auf CNBC’s “Trading Nation” teilte Todd Gordon von TradingAnalysis.com den Zuschauern seinen bullishen Standpunkt zu CH Robinson Worldwide Inc (NASDAQ:CHRW) mit. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 27. Oktober Gewinne ausweisen, und Gordon möchte seine Long-Position aufstocken, indem er in die Gewinne geht. Die Aktie zahlt eine Dividendenrendite von 2%, und sie wird mit dem 24-fachen der Gewinne des nächsten Jahres gehandelt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



