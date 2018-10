Worldpay dehnt Echtzeitauszahlungen auf über 50 Länder aus

Cincinnati und London (ots/PRNewswire) -Neue Auszahlungslösungen und eine höhere globale Reichweite sorgenfür ein verbessertes Kundenerlebnis in der zunehmend dominierendenSharing EconomyWorldpay, Inc., einer der global führenden Anbieter im BereichZahlungen, hat die Einführung seiner neuen dynamischenAuszahlungslösungen bekannt gegeben. Diese bieten Unternehmen immultinationalen eCommerce mehr Auswahl bei der Auszahlung vonGeldmitteln an Partner und Kunden - schnell, einfach undgrenzüberschreitend.Die dynamischen Auszahlungslösungen von Worldpay vereinen dieverbesserte Worldpay Bankout Lösung, die nun 154Direktbank-Auszahlungsziele (zuvor 65) bietet, mit WorldpayFastAccess - ermöglicht von Visa Direct (https://www.visaeurope.com/newsroom/news/visa-to-transform-payments-in-europe-with-visa-direct)Visa Direct ist Visas globale Echtzeit-Push-Payment-Plattformmit derUnternehmen die globale Reichweite von Visa nutzen können, umZahlungen für Unternehmen und Konsumenten zu transformieren.Mit diesen flexiblen Auszahlungsoptionen müssen Geschäftspartnerund Kunden nicht mehr tagelang auf den Eingang von Zahlungen oderRückerstattungen warten, denn jetzt können sie diese per Karte nahezuin Echtzeit via Mobile Wallet oder direkt auf ein lokales Bankkontoerhalten.Bankout ist eine Ideallösung für Unternehmen, die eine größereAnzahl weltweiter Zahlungen an ihre Kunden und Zulieferer oder inderen Auftrag tätigen müssen. Mit 89 neuen lokalen Märkten bietetWorldpay nun nahtlose grenzüberschreitende Auszahlungen fürUnternehmen in lokalen Währungen und spart dabei die Gebühren fürvielfache internationale Banküberweisungen.Mit dynamischen Auszahlungen können Unternehmen schnellere undnahtlosere kartenbasierte Auszahlungen abwickeln - mit maximal 30Minuten nahezu in Echtzeit Dabei hängt die tatsächliche Verfügbarkeitvon Mitteln vom jeweiligen Finanzinstitut ab. Visa hat in Europa dieKartenaussteller dazu aufgefordert, die Option der Echtzeitzahlungenbis Oktober 2018 zu aktivieren. Nach der Einführung in den USA imvergangenen Jahr US-Pressemitteilung (http://investor.worldpay.com/phoenix.zhtml?c=250843&p=irol-newsarticle&ID=2300601) ist FastAccessnun auch für Worldpay-Kunden in über 50 neuen europäischen undasiatischen Märkten verfügbar.Diese neuen flexiblen Auszahlungslösungen kommen einer großenBandbreite an Branchen zugute. Reise- und Tourismusunternehmen sowieHandelsbörsen können beispielsweise in verschiedenen LändernZahlungen in unterschiedlichen Währungen an Anbieter von Unterkünftentätigen oder Auszahlungen an Reisende ermöglichen; Gaming-Anbieterkönnen ihren Kunden Auszahlungen nahezu in Echtzeit bieten;Versicherungsunternehmen können Kosten sparen, indem lokale Schecksdurch Banküberweisungen ersetzt werden; und Handelsbörsen könnenunabhängigen Verkäufern ein schnelleres Abrufen von Zahlungenermöglichen.Shane Happach, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter derAbteilung Global Enterprise eCommerce von Worldpay, Inc. hierzu: "Daimmer mehr Unternehmen Zahlungen in geringerer Höhe internationalüberweisen, wird es zu einem Wettbewerbsvorteil, wenn Auszahlungenschneller bei den Kunden ankommen und keine hohen Gebühren fürVerkäufer und Zulieferer verursachen. Laut Prognosen wird die SharingEconomy bis 2025 in ganz Europa Einnahmen in Höhe von über 80Milliarden Euro generieren und Transaktionen in Höhe von knapp 570Milliarden Euro ermöglichen https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.htmlIm Mittelpunkt stehen nahtlose, transparente und sichereAuszahlungen, die per Karte, Mobile Wallet oder Banküberweisung injeder Währung weltweit vorgenommen werden können."Über WorldpayWorldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) ist ein führendes Unternehmenim Bereich Zahlungstechnologie und verfügt über die einzigartigeFähigkeit, global integrierten Omni-Channel-Commerce zu unterstützen.Mit seiner branchenführenden Bandbreite und seiner unübertroffenenintegrierten Technologieplattform bietet Worldpay seinen Kundenweltweit eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungenaus einer Hand.Jährlich bearbeitet Worldpay über 40 Milliarden Transaktionen mitüber 300 Zahlungsarten in 146 Ländern und 126 Währungen. DieWachstumsstrategie des Unternehmens umfasst die Expansion in starkwachsende und vertikale Märkte sowie in Kundensegmente, darunterglobaler eCommerce, integrierte Zahlungen und B2B.Worldpay, Inc. entstand 2018 durch den Zusammenschluss dererfolgreichsten Merchant Acquirer in den USA und Großbritannien.Worldpay, Inc. handelt an der New Yorker Börse NYSE unter "WP" und ander Londoner Börse unter "WPY". Besuchen Sie uns:https://www.worldpay.com/global/Pressekontakt:WorldpayEmily LaheyE-Mail: emily.lahey@worldpay.comTelefon: +44-(0)203-664-5663Original-Content von: WorldPay plc, übermittelt durch news aktuell