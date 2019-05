Worldpay: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Per 04.05.2019, 20:28 Uhr wird für die Aktie Worldpay am Heimatmarkt New York der Kurs von 119,31 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Worldpay wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 17 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Worldpay liegt im Mittel wiederum bei 109,28 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 119,35 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -8,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Worldpay insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Worldpay ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Worldpay-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,12, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,95, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worldpay liegt bei einem Wert von 24,74. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 147,53) unter dem Durschschnitt (ca. 83 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Worldpay damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.