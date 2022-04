World of Women-NFT: Eine Gefahr für die NFT-Elite?

World of Women ist eine Gemeinschaft, die sich für Repräsentation, Inklusion und Chancengleichheit in der Welt der NFTs einsetzt. World of Women wurde ursprünglich von einer Gruppe von vier Freunden gegründet und die Plattform ist inzwischen zu einem Team von neun Mitgliedern angewachsen, mit dem Ziel, „eine schöne, vielfältige, ermächtigende Sammlung und eine blühende Gemeinschaft zu schaffen“. Das Projekt wurde von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung