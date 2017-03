World Vision: Hunger-Krise in Ost-Afrika gerät außer Kontrolle

Friedrichsdorf/Nairobi (ots) - Vor dem Hintergrund der sichdramatisch zuspitzenden Hunger-Krise in Ost-Afrika ruft dieKinderhilfsorganisation World Vision die internationale Gemeinschaftzu sofortiger und umfangreicher Hilfe auf.22 Millionen Menschen in Ost-Afrika - die Hälfte davon Kinder -sind von der Krise betroffen. Tausende Kinder sind inzwischen sounterernährt, dass sie kaum noch ansprechbar sind. 92 MillionenUS-Dollar benötigt World Vision für die Hilfsprogramme in Somalia,Äthiopien, Kenia und Südsudan. "Die Situation verschlechtert sich mitunglaublicher Geschwindigkeit", betont Margaret Schuler, World VisionRegional -Chefin für Ost-Afrika. "Die Situation ist das Resultat vonKonflikten, Dürren, gescheiterter Wirtschaftspolitik und Migration."Bereits in Teilen Südsudans wurde eine Hungersnot ausgerufen.Somalia, Kenia und Äthiopien stehen ebenfalls kurz vor einerKatastrophe. Die Situation für Familien und ihre Kinder istalarmierend.Die Hilfsmaßnahmen von World Vision sind fokussiert auf diedringendsten Bedürfnisse und richten sich an die Personen, denen esam schlechtesten geht. "Jetzt geht es zunächst darum, Menschenlebenzu retten", so Schuler. "Unser Augenmerk richtet sich insbesondereauf die Kinder."Die Organisation versorgt die Notleidenden mit Nahrungsmitteln undSpezialnahrung für die Kinder, die Anzeichen von Mangel- undUnterernährung zeigen. Allerdings ist die Versorgung vonHilfsbedürftigen nur in Gebieten möglich, in denen keine Kämpfestattfinden. Viele Städte und Dörfer sind jedoch nicht erreichbar, dadie Sicherheitslage dort ein Problem ist.Im Südsudan benötigen inzwischen mehr als 50% der Bevölkerunglebenserhaltende Hilfe. In Äthiopien, Kenia und Somalia erleben dieMenschen die schlimmste Dürre seit 10 Jahren. In einigen Regionen hates seit 3 Jahren nicht geregnet. Mehr als 15 Millionen Menschen essennicht mal mehr einmal am Tag."Das Zeitfenster, um eine Hungersnot zu vermeiden, schließt sichextrem schnell. Nur wenn Regierungen, internationale Geber undHilfsorganisationen jetzt sofort handeln, lässt sich eine größereKatastrophe verhindern", betont Schuler. "Die Not ist extrem groß.Millionen mehr Menschen werden von der Hunger-Krise betroffen sein,wenn jetzt keine schnelle Hilfe kommt."World Vision arbeitet in allen betroffenen ostafrikanischenLändern schon seit vielen Jahren und fördert mit Partnern wie demBMZ, dem Auswärtigen Amt und der EU auch die Verbesserung derErnährungsgrundlagen. Die Kinderhilfsorganisation engagiert sichaußerdem in Niger und im Tschad, wohin ebenfalls Millionen Menschenvor den Kämpfen der Boko Haram geflüchtet und durch die Dürrebetroffen sind.World Vision und das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" rufendringend zu Spenden auf:Spendenkonto World Vision:IBAN DE93 5001 0060 0000 0666 01BIC PBNKDEFFPostbank FrankfurtStichwort: Hunger in AfrikaOnline spenden: https://www.worldvision.de/formulare/hunger-in-afrikaSpendenkonto Aktion Deutschland Hilft:IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30BIC: BFSWDE33XXXBank für SozialwirtschaftStichwort: Hunger in AfrikaOnline spenden:https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden/spenden/ACHTUNG REDAKTIONENDeutschsprachige Interviewpartner in Nairobi und in FriedrichsdorfAktuelles Fotomaterial aus Somalia unter dieser dropbox-Adresse:http://ots.de/tGXHAPressekontakt:Sie erreichen die World Vision-Pressestelle, Tel.: 06172-763-151,-155, -156 oder via e-mail: presse@worldvision.de.Original-Content von: World Vision Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell