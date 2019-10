World Sight Day: mithilfe der Optometrie nach vorne schauen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Am 10. Oktober ist World Sight Day im Rahmen der internationalenWoche des Sehens, die in diesem Jahr unter dem Motto "Nach vorneschauen" steht. Augenoptiker und Optometristen können viel dazubeitragen, dass ein scharfer Blick nach vorne in jedem Lebensaltererhalten bleibt.Im Rahmen der Aktionswoche können sich Interessierte bei über 600Veranstaltern mit unterschiedlichsten Angeboten über die ThemenSehbehinderung und Blindheit informieren und selbst erfahren, wiesich der Alltag gestaltet, wenn die Sehfähigkeit stark eingeschränktist.Sehbehinderungen und Blindheit sind in vielen Fällen vermeidbaroder zumindest gut behandelbar, sodass Betroffenen unter anderem mitden entsprechenden Sehhilfen ein gutes Stück Lebensqualität erhaltenbleibt. Eine regelmäßige Überprüfung der Augen - zum Beispiel beimAugenoptiker oder Optometristen - trägt zur Augengesundheit bei.Oftmals schreiten Sehverschlechterungen schleichend voran und werdenzu spät erkannt, weil sie keine Beschwerden verursachen.Optometristen können Risikofaktoren für Erkrankungen ermitteln und imZweifel an den Augenarzt verweisen. Darüber hinaus versorgenAugenoptiker und Optometristen Fehlsichtige jeden Alters ganzindividuell mit der passenden Sehhilfe für Beruf, Freizeit,Bildschirmarbeit oder Sport.Die Kampagne "Vision 2020 - das Recht auf Augenlicht", wurde 1999von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der InternationalenAgentur für die Verhütung von Blindheit (IAPB) ins Leben gerufen. Diejährliche, internationale Woche des Sehens wird von verschiedenenVereinigungen getragen. Zusammen mit den beiden Aktionstagen WorldSight Day und Tag des weißen Stocks möchte die Aktionswoche aufSehbehinderungen und Blindheit sowie deren Vermeidbarkeit aufmerksammachen.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenSarah KösterAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell