Retail-Banken haben nach wie vor Schwierigkeiten, ihren Kunden ein positivesNutzererlebnis um ihre Produkte herum zu bieten. Dies gilt insbesondere, daimmer höhere Anforderungen an ein umfassendes und personalisiertes Bankgeschäftgestellt werden, so die Aussage des heute veröffentlichten World Retail BankingReport (WRBR) von Capgemini und Efma."Ein simpler Open-Banking-Ansatz in dem Drittanbietern eine Schnittstelle zuBankdienstleistungen und Daten zur Verfügung gestellt wird, reicht nicht mehr.Es geht inzwischen um eine Open-X-Mentalität, mit der Banken als auch neueAkteure am Markt ihre Kräfte bündeln, um Finanz- und ergänzende Dienstleistungengepaart mit einem echten digitalen Erlebnis anzubieten", so Klaus-Georg Meyer,Leiter Business and Technology Consulting für Banken bei Capgemini inDeutschland. "Letzten Endes werden die Banken erfolgreich sein, die ihre eigenenFähigkeiten richtig einschätzen und rechtzeitig die Partnerschaft mit FinTechswie auch Akteuren aus anderen Branchen eingehen."Zu den wichtigsten Ergebnissen des World Retail Banking Reports 2019 zählen:- 75 Prozent der technisch versierteren Kunden nutzen derzeitmindestens ein Finanzprodukt, das von einem sogenannten BigTechwie Apple, Google, Amazon oder Facebook stammt.- Die drei wichtigsten Gründe für Kunden, Finanzprodukte von nichttraditionellen Anbietern zu nutzen, sind: niedrigere Kosten (70Prozent), Benutzerfreundlichkeit (68 Prozent) und schnellererServices (54 Prozent).- Mehr als 80 Prozent der Kunden, bei denen ein Wechsel ihrerHausbank in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich ist,wickeln bereits jetzt Zahlungen über BigTechs sowie andereKonkurrenten ab, nutzen deren Kartenangebote und Bankkonten,oder werden dies in den nächsten drei Jahren tun.- Die Einführung von Open Banking verlief bislang schleppend; nur33 Prozent der befragten Bankmanager gaben weltweit an, dass siees effektiv umgesetzt haben.- Open Banking entwickelt sich bereits zu Open X weiter. Bankenund neue Akteure bündeln darunter ihre Kräfte, um Bank- undergänzende Dienstleistungen zu erbringen, die mit einemdigitalen Erlebnis in unterschiedlichen Lebenslagen kombiniertwerden.Kreativität vonnötenDie Transformation zu einem effizienten Dienstleister in der Open-X-Ära, der naham Kunden und dessen Kundenerlebnis steht, erfordert laut World Retail BankingReport eine effektive Zusammenarbeit mit FinTechs sowie den Schritt hin zurkreativen Bank. Es gilt, so folgern die Studienautoren, dass Banken bei der Wahlihrer Partner strategisch diejenigen auswählen, die das eigene Produktportfolioergänzen, die Servicequalität verbessern, den Umsatz steigern und zu einervertrauensvollen Zusammenarbeit in der Lage sind."Auch wenn die Einführung von Open Banking etwas langsam verläuft, so gehörenOpen Banking und dessen Weiterführung zu Open X zu den besten Möglichkeiten fürBanken, in der zunehmend überfüllten und vielfältigenFinanzdienstleistungslandschaft konkurrenzfähig zu bleiben", so Vincent Bastid,Generalsekretär der Efma. "Open X ist der Ansatz, mit dem Banken in ZukunftKundenerlebnisse anbieten werden und wenn man sich nicht schon jetzt daraufvorbereitet, führt das zu verpassten Chancen und niedrigeren Marktanteilen."Schlechtes Kundenerlebnis kann zu verpassten Umsatzmöglichkeiten führenKunden berichten von weniger positiven Erfahrungen in den unterschiedlichstenBankinteraktionen: Kredit- und Hypothekenkreditanträge sowie die Fähigkeit,Probleme zu lösen erzeugen am meisten Unzufriedenheit (69,3 Prozent beiHypothekenanfragen und 63,7 Prozent bei Problemlösungen) und bieten damit auchdas geringste positive Erlebnis (37,7 Prozent bei Hypothekenanfragen und 40,3Prozent bei Problemlösungen). Weniger problematisch, aber auch mit denniedrigsten positiven Erlebnissen verbunden, scheinen laut Kundenbefragung dieAnfangsphasen der Bankbeziehung zu sein, wenn es um Kontoeröffnung undInformationsbeschaffung geht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass gar keinekomplizierten Omnichannel-Lösungen angeboten werden. So betrachtetbeispielsweise eine Mehrheit der Generation-Y-Kunden (71,9 Prozent) mobile Appsals einen wichtigen Bankkanal, aber nur wenige (32,9 Prozent) berichten voneinem positiven Erlebnis damit. Schlechte Erlebnisse sowohl bei den erstenKontakten der neuen Geschäftsbeziehung als auch später bei komplexerenTransaktionen, insbesondere bei der direkten Interaktion zwischen Kunde undBank, können zu verpassten Umsatzmöglichkeiten führen; eine stabileOmnichannel-Strategie ist daher laut der Studie absolut notwendig.Holistische Betrachtung der Finanzsituation des Kunden notwendigDem Bericht zufolge liefern Banken nicht die Erlebnisse, die Kunden von BigTechsund FinTechs gewohnt sind: Weniger als ein Drittel der Kunden sagt, dass ihreBank eine Vielzahl nützlicher Finanz-Apps oder zeitnahe und relevanteProduktempfehlungen anbietet. Während Banken positive Kundenerlebnisse aufaltbewährten Kanälen wie Filialen und Websites bieten, plädieren dieStudienautoren, dass gleichzeitig auch positive Kundenerlebnisse bei den immerbeliebteren digitalen Kanälen wie Mobile Banking und Chatbots/Sprachassistentensichergestellt werden müssen. Neue Akteure adressieren vor allem dieSchmerzpunkte der Bankkunden: Zahlungsverkehr, Karten und Bankkonten. Hierlaufen die Banken am stärksten in Gefahr, ihre Kunden an die Neueinsteiger zuverlieren. Der World Retail Banking Report betont, dass Banken dieseHerausforderungen angehen können, indem sie sich auf die allgemeineFinanzsituation des Kunden statt auf einzelne Bankprodukte konzentrieren.Open X braucht ein starkes Fundament der intensiven ZusammenarbeitOpen Banking hilft Unternehmen dabei, ein nahtloses und integriertesKundenerlebnis zu kreieren, das für die Bindung und Zufriedenheit der Kundenentscheidend ist. Auch wenn für einige das Open Banking einen Frühstartdarstellte, ist es nach Folgerung des World Retail Banking Reports unerlässlich,den nächsten Schritt in Richtung Open X und damit hin zu einem Kundenerlebnis zugehen.Der Einstieg in Open X bedeutet, dass Banken ihre grundlegende Herangehensweiseund Perspektive auf ihr Geschäft ändern müssen. Im Report wird dafür plädiert,den Fokus auf konkrete Einzelprodukte zu verlassen und sich stattdessen auf dasGesamterlebnis der Kunden zu konzentrieren. Banken müssen sich dem gemeinsamenMarkt nähern, indem sie Partnerschaften suchen, anstatt sich auf ihre eigenenisolierten und internen Innovationen zu konzentrieren. Im Bericht wird der OpenX Readiness Index vorgestellt; eine Methode zur Messung des Status der Bankbezüglich des Ausmaß der Zusammenarbeit in den vier Bereichen Mensch, Finanzen,Wirtschaft und Technologie. Die Ergebnisse des World Retail Banking Reportsbefürworten auch, dass Banken von einer reinen Compliance-Mentalität zu einemdatengesteuerten Ansatz übergehen, der letztlich die Entwicklung der Branche inRichtung Open X befeuert.Methodik des BerichtsDer diesjährige World Retail Banking Report zeigt die aktuellen Perspektiven undEntwicklungspotenziale traditioneller Banken inmitten des anhaltenden Aufstiegsvon BigTech-Spielern und Challenger-Banken. Er enthält Daten aus einer globalenUmfrage von mehr als 7.900 Privatkunden aus 20 Ländern und Daten aus einerUmfrage von mehr als 50 Bankmanagern aus mehr als 30 Ländern.Weitere Informationen unter www.worldretailbankingreport.comÜber CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- undIT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als einWegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei derenkomplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf demFundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischenKnow-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen.Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung biszum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass dergeschäftliche Wert von Technologie durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist einmultikulturelles Unternehmen mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 40Ländern, das 2018 einen Umsatz von 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Mehrunter www.capgemini.com/de. People matter, results count.About EfmaA global non-profit organization, established in 1971 by banks and insurancecompanies, Efma facilitates networking between decision-makers. It providesquality insights to help banks and insurance companies make the right decisionsto foster innovation and drive their transformation. Over 3,300 brands in 130countries are Efma members. Headquarters in Paris. * Open Banking ist eine Praxis, die durch den Einsatz von ApplicationProgramming Interfaces (APIs) einen sicheren Zugriff Dritter auf ConsumerBanking und andere Finanzdaten ermöglicht.** Open X ist ein evolutionärer Zukunftszustand für den Bankensektor, der sichdurch eine effektivere und offenere Zusammenarbeit auszeichnet.