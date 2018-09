World Retail Banking Report 2018: Banken sind gefangen zwischen Kunde und Wettbewerb (FOTO)

Berlin (ots) -Weltweit stehen Retail-Banken vor einer besonderenBelastungsprobe. Open-Banking Ökosysteme, neue Technologien undsteigende Kundenanforderungen bedeuten für etablierte Banken weitereHerausforderungen aber auch Chancen. Das zeigt der aktuelle, vonCapgemini und Efma herausgegebene World Retail Banking Report 2018(WRBR 2018).Kernaussagen des Reports:- Kundenzufriedenheit hält sich in Grenzen: Obwohl Banken hiernach wie vor investieren, gibt lediglich knapp die Hälfte derPrivatkunden an, positive Erfahrungen bei der Nutzungverschiedener Bank-Kanäle gesammelt zu haben (51,1 Prozent inder Filiale, 46,9 Prozent beim Mobile-Banking und 51,7 Prozentbeim Online-Banking).- Verbraucher zeigen sich offen gegenüber BigTechs*: Nahezu einDrittel der Kunden (32,3 Prozent) würden BigTechs bei derInanspruchnahme von Finanzprodukten und -dienstleistungen inBetracht ziehen (davon gehören 43 Prozent der Befragten zurGeneration Y**, 53 Prozent zählen zu den technisch versierten***Verbrauchern und 70,2 Prozent geben an, dass sie in nächsterZeit ihre Hausbank wechseln werden).- Personalisierung als Schlüssel zum Erfolg: Kunden, denen einpersonalisiertes, digitales Erlebnis proaktiv angeboten wurde,waren deutlich zufriedener, als jene, die dieses Angebot nichtnutzen konnten.Die Messlatte wird von anderen Branchen gelegtIn dem Report wurden Bank-Führungskräfte zu den Ursachen derDisruption in ihrer Branche befragt, worauf sie steigendeKundenerwartungen als Hauptgrund nannten. Fast drei von vierFührungskräften (70,8 Prozent) gaben an, dass Kunden aufgrundpositiver Erfahrungen aus anderen Branchen ihre hoheErwartungshaltung entsprechend auf Bankdienstleister übertragen. EineMehrheit der Führungskräfte (58,3 Prozent) sah auch denregulatorischen Druck als eine Ursache für die Erschütterungen imBankensektor, während 54,2 Prozent die steigende Nachfrage nach einerVielzahl digitaler Kanäle als Grund nannten. Da traditionelle Grenzenzwischen verschiedenen Branchen mehr und mehr verschwimmen, sehensich viele Banken nun verstärkt im Wettbewerb mit neuen Anbietern,die gezielt Dienstleistungsnischen in der Wertschöpfungskettebesetzen. Weiterhin verändern fortschreitendeDigitalisierungsprozesse und impulsartig auftauchende neueTechnologien rasant die Vorgehensweisen der Banken."FinTechs, BigTechs und Nichtbanken sind dabei sich neben dentraditionellen Banken in verschiedenen Bereichen des Marktes zupositionieren, hierbei dreht sich insbesondere imPrivatkundengeschäft alles um die Zufriedenheit der Kunden bei derInteraktion mit ihrem jeweiligen Finanzdienstleister", so Klaus-GeorgMeyer, Leiter Business & Technology Consulting fürFinanzdienstleister bei Capgemini in Deutschland. "Mit der Entstehungneuer, offener Ökosysteme, die Bankdienstleistungen mit anderenDienstleistungen verbinden und hierbei den Kundennutzen sowie die-zufriedenheit in den Mittelpunkt stellen, gibt es für Banken nuneine Chance, die digitale Transformation durch zielgerichtetePartnerschaften für sich zu nutzen. Customer Journeys werden hierbeineu gestaltet und zusätzliche Umsatzquellen erschlossen."Trotz zunehmender regulatorischer Vorgaben, branchenfremderKonkurrenz, neuen Technologien und anspruchsvollen Kundenerwartungen,können Banken diese Veränderungen auch zum eigenen Vorteil nutzen.Die Mehrheit der Führungskräfte im Bankensektor (70,8 Prozent) istsich sicher, dass durch die Zusammenarbeit mit FinTech- undBigTech-Anbietern neue Erträge generiert werden können, sei es durchdie Entwicklung neuer Dienstleistungen oder beim Vertrieb vonFremdprodukten über eine Marktplatzplattform. Die meisten Bankenglauben außerdem, dass es weitere, bislang noch ungenutzteMöglichkeiten gibt, mit denen sie erhobene Daten strategisch sinnvollund adäquat nutzen könnten, um damit das Kundenerlebnis zuverbessern: 87,5 Prozent der Führungskräfte wollen mit Kundendateneine reibungslosere Customer Journey ermöglichen, beziehungsbasiertePreise (75,0 Prozent), personalisierte Treueprämien (58,3 Prozent)sowie Produkte und Services für entsprechende Phasen im Vertriebentwickeln (54,2 Prozent)."Der Retail-Banken-Sektor befindet sich an einem Wendepunkt undmuss seine zukünftige Rolle im offenen Bankensystem bestimmen. Esbesteht die Möglichkeit, durch Zusammenarbeit und Neuerfindunginnovativ zu sein. Eine spannende Zeit im Bankwesen tätig zu sein, dasich Regulierung, Innovation, Wettbewerb und Kooperationen vereinen,um die Bank der Zukunft zu gestalten", so Vincent Bastid,Generalsekretär von Efma.Über den World Retail Banking ReportDie diesjährige Ausgabe der Studie befasst sich mit der aktuellenPerspektive und möglichen Entwicklung des traditionellenBankengeschäfts im Kontext des stetigen Wachstums der BigTech- andFinTech-Akteure im Finanzdienstleistungssektor. Basis sind Dateneiner globalen Umfrage von mehr als 10.000 Kunden aus demPrivatkundenbankgeschäft und weiteren 60 Interviews mit leitendenBankfachleuten aus 23 Märkten.Hier geht es zur Studienseite: www.worldretailbankingreport.com*BigTechs sind große, multinationale Technologieunternehmen wieGoogle, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Tencent, etc.**Zur Generation Y zählen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 34Jahren.***Kunden, die häufig Online- und Mobilkanäle nutzen, um dortbeispielsweise Elektronik, Kleidung, Lebensmitteln, Rechnungen usw.einzukaufen, werden als technisch versiert bezeichnet.Technologiebewusste Verbraucher sind in allen Altersklassenanzutreffen. Pressekontakt:Capgemini PressekontaktBarbara SchaffrathTel.: +49 69 9515-1246E-Mail: barbara.schaffrath@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEAchim SchreiberTel.: +49 69 9515-1281achim.schreiber@capgemini.comEfma Pressekontakt:Alys SinghTel.: +33 147 42 6771E-Mail: alys.pr@efma.comOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell