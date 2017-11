World Religion News: Aus welchem Grund wurde ein weiterer Ukrainian Inter-Religious Council eingeführt und was hat er erreicht?

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -In seinem am 2. November 2017 veröffentlichten Artikel (http://www.worldreligionnews.com/religion-news/reason-another-ukrainian-inter-religious-council-established-achieve) erklärt James Wilson, Directordes EU Ukraine Business Council, dass der "All-Ukrainian Council ofChurches and religious organizations (AUCCRO)" 1996 eingerichtetwurde, um "die Bemühungen der Kirchen und religiösen Organisationenfür die spirituelle Wiederbelebung der Ukraine zu vereinen,interkirchlichen Dialog zu koordinieren, Rechtsvorschriften überAngelegenheit der staatlich-konfessionellen Beziehungen zuformulieren und Wohltätigkeitsveranstaltungen zu veranstalten."(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597725/World_Religion_News_Infographic.jpg )Aus diesem Grund fragt sich der Autor, warum am 26. Januar 2017der "All-Ukrainian Council of Religious Associations (AUCRA)" mitähnlichen Zielsetzungen ins Leben gerufen wurde. Er merkt an, dassalle beitretenden Denominationen zwar seit Langem bestehen, jedoch imreligiösen Raum der Ukraine kleinere Konfessionen darstellen. Prof.A. Sagan, Vizepräsident der dem AUCRA nahestehenden "UkrainianAssociation of Religious Scholars (UARS)" behauptete: "Das Potenzialvieler religiöser Vereinigungen in der Ukraine muss noch erschlossenwerden und zwar wesentlich effizienter. Bis dahin haben dieseOrganisationen bedeutende Kapazitäten für die Entwicklung derUkraine, indem sie internationale Verbindungen aufbauen." Nach AUCRAsTheoretiker L. Filipovich besteht der Hauptunterschied zu AUCCRO inseiner Offenheit und seiner Einhaltung der Euro-Maidanpostmodernistischen Werte.Wilson argumentiert, dass die Vertreter der größeren religiösenDenominationen im Land kaum auf den Appell des AUCRA reagieren werden- trotz UARS-Mediation, da sie sich AUCCROs Mission verpflichtetfühlen und den Behörden beweisen wollen, dass die Gläubigen einbedeutender Teil der Gesellschaft sind. Daher fühlen sich diegrößeren Denominationen nicht durch AUCRAs Versuch angesprochen,Aufmerksamkeit auf seine Aktivitäten zu ziehen.Wilson merkt an, dass die Ergebnisse aus den AUCRA-Treffen bisherbeachtenswert seien, da die bisher getroffenen Entscheidungen keinegroßen Hoffnungen für AUCRAs Beitrag zur Entwicklung voninternationalen Beziehungen, sozialen und wohltätigen Bereichen inder Ukraine aufkommen lassen.Der Autor behauptet, dass es AUCRAs Plan sei, die Rolle derliberalen religiösen Minderheiten durch Unterstützung ihrer Ideologieim öffentlichen Bereich zu erweitern, um die post-Maidan-Rhetorik zuverstärken. Daher lässt die Tatsache, dass AUCRA von bedeutendenPersonen der früheren Präsidialverwaltungen geformt wurde, vermuten,dass die Vereinigung sich durchaus der politischen Bedeutung undKonsequenzen ihrer Einmischung in das vor-etablierte sozialeWertesystem bewusst ist und dass sie zweckgerichtet versucht, denreligiösen Raum ohne Antrag oder Zustimmung durch die staatlichenBehörden zu transformieren.Den vollständigen Artikel finden Sie hier: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/reason-another-ukrainian-inter-religious-council-established-achievePressekontakt:worldreligionnewscom@gmail.comTelefon: +1-480-624-2599Fax: +1-480-624-2598Original-Content von: World Religion News, übermittelt durch news aktuell