Der World Refrigeration Day am 26. Juni - Aufmerksamkeit für eine lebenswichtige Branche (FOTO)

Unterhaching (ots) -Kaum jemand ist sich der Bedeutung der Kältetechnik bewusst. Dochohne sie würde der Alltag in der westlichen Welt zusammenbrechen: dasMobilfunknetz, die Gesundheitsversorgung, der Lebensmitteleinkauf -Kühlung ist in allen Bereichen essentiell. Der 2019 von Industrie-,Handels- und Berufsverbänden ins Leben gerufene World RefrigerationDay am 26. Juni soll die Bekanntheit der Branche steigern. "Dies istlängst überfällig", erklärt Gunther Gamst, Geschäftsführer derDeutschland-Tochter des weltweit führenden Herstellers von Kälte-,Klimatisierungs-, Lüftungs- und Wärmepumpensystemen Daikin."Nachwuchs- und Fachkräftemangel im Handwerk ist auch in unsererBranche spürbar, was u.a. an der mangelnden Bekanntheit desBerufsbilds des Mechatronikers für Kältetechnik liegt. DerHandlungsbedarf bei den Handwerksbetrieben ist groß."Neben ihrer Bedeutung im Alltag hat die Kältetechnik großesPotential, das Klima zu schützen: Durch Erhöhung desRecycling-Anteils am Produkt sowie Wiederaufbereitung desKältemittels, durch Steigerung der Energieeffizienz und Entwicklungvon Anlagen, die mit klimaverträglicheren Kältemitteln betriebenwerden, leistet die Branche einen wichtigen Beitrag. Daikin geht alserster Hersteller einen Schritt weiter und verwendet für effektivenKlima- und Ressourcenschutz ab sofort aufbereitetes Kältemittel inverschiedenen Produktreihen. Die Gebäudetechnik, darunter die Kälte-und Klimatechnik, ist für rund 40 % des Endenergieverbrauchs und 36 %der CO2-Emissionen verantwortlich. Sie stellt dank der Entwicklungneuer Technologien einen beachtlichen Hebel bei der Erreichung des <2Grad-Ziels dar, wofür sich Daikin als Mitglied der Stiftung 2°einsetzt. "Unser Ziel: CO2-Neutralität bei Daikin bis spätestens2050. Wir entwickeln ständig noch energieeffizientere,umweltfreundlichere und CO2-neutrale Produkte unter Nutzung dererneuerbaren Energie Luft", stellt Gamst klar.Vom Supermarkt bis RechenzentrumDaikin bietet für jede Anwendung die passende Lösung: für Normal-und Tiefkühlung in Gastronomie und Supermarkt genauso wie fürKlimatisierung großer Veranstaltungsräume, Prozesskühlung inRechenzentren oder Druckereien. Und: Kälte und Wärme wachsen engerzusammen. Mithilfe moderner Kälte- und Klimatechnik kannüberschüssige Energie wie Abwärme für die Beheizung von Räumengenutzt werden.