World Quality Report 2018: Deutsche Unternehmen legen mehr Wert auf KI-basiertes Testing

Berlin (ots) - Kundenzufriedenheit bei der Qualitätssicherungerstmals oberste Priorität, dank zunehmendem Einsatz von KünstlicherIntelligenz und AutomatisierungErstmals nennen IT-Experten die Customer Experience denwichtigsten Faktor zur Qualitätssicherung (QS). Darüber hinaus wirddie Konvergenz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernenund Analytik sowie der gebündelte Einsatz im Bereich intelligenterAutomatisierung zur stärksten disruptiven Kraft, um dieTransformation in QS und Testing in den nächsten zwei bis drei Jahrenweiter voranzutreiben. Zu diesem Ergebnis kommt die 10. Ausgabe desWorld Quality Reports (WQR) von Capgemini und Sogeti, gemeinsam mitMicro Focus.In der Gesamtbewertung des Reports war es die "Sicherstellung derEndkundenzufriedenheit" die mit der höchsten Priorität benotet wurde- mit einem durchschnittlichen Gesamtergebnis von 5,85 von insgesamtsieben Punkten. Dicht auf folgt das "Erkennen der Softwarefehler vordem Go-Live" und die "Steigerung der Qualität von Software oderProdukt" mit jeweils 5,81 Punkten.In Deutschland wird derzeit mehr Wert auf KI-basiertes Testengelegt: Die CIOs betonen, dass Unternehmen bereits eine KI besitzenoder eine solche für externe Prozesse geplant haben - Deutschlandliegt hier mit 53 Prozent deutlich über dem globalen Schnitt von 45Prozent. Das Interesse an der Analytik für Tests wächst:Siebenunddreißig Prozent der deutschen Befragten geben an, dass sieprädiktive Analytik zur QS-Optimierung nutzen. AuchOpen-Source-Werkzeuge werden in unserer Region immer beliebter, dasie leicht in DevOps und agile Umgebungen integriert werden können.Der Endkunde ist KönigDer Report zeigt, dass Unternehmen bereits Künstliche Intelligenzbei der Optimierung der Qualitätssicherung einsetzen. Bis zu 45Prozent der Befragten an, dass sie intelligente Automatisierunganwenden. 57 Prozent experimentieren mit neuen Ansätzen beim Testenintelligenter Anwendungen, darunter unter anderem mit ElementenKünstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen. Darüber hinaus geben59 Prozent der Unternehmen an, dass sie sich im kommenden Jahrvoraussichtlich auf Prädiktive Analysen konzentrieren werden, während54 Prozent an robotergesteuerter Prozessautomatisierung und 36Prozent an Maschinellem Lernen interessiert sind."Qualitätssicherung ist nicht länger eine Backoffice-Funktion", soRafael Botor, Leiter Sogeti in Deutschland. "Es ist eineunverzichtbare Angelegenheit, die sich direkt auf das Kundenerlebnisauswirkt und der diesjährige World Quality Report zeigt, dassIT-Profis sich dessen stärker bewusst sind, als je zuvor. IT-Teamswerden sich schnell weiterqualifizieren und neue Technologieneinführen müssen, um mit der KI-gesteuerten und automatisiertenTransformationsumgebung Schritt halten zu können."Neue Rollen werden sichtbar: KI QS-Strategen, KI-Testexperten undDatenwissenschaftlerDer WQR 2018 zeigt, dass der Zugang zu den erforderlichenFachkompetenzen in der neuen Technologielandschaft zu einerHerausforderung geworden ist. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) derBefragten ist der Ansicht, dass vielen Fachleuten die notwendigenKompetenzen fehlen, um ein angemessenes Verständnis vonKI-Implikationen bei Geschäftsprozessen zu haben. 31 Prozent sindsogar der Meinung, dass das eigene datenwissenschaftliche Skillsetnicht ausreicht (siehe Abbildung 1 unten).Botor ergänzt: "Qualifikationsdefizite sind eine große Hürde, dieUnternehmen überwinden müssen. Die Arbeit mit KI erfordert Fachleutemit einem breiten Spektrum an Kompetenzen, wie beispielsweisealgorithmischem Wissen, mathematischer Optimierung undBusiness-Intelligence-Verständnis. Die IT-Abteilung von morgen wirdweitaus mehr Datenwissenschaftler, KI-Testexperten und Strategenbeschäftigen, als bisher."KI und Automatisierung auf dem Vormarsch: Umfangreiche QS-Testsmit neuem AusmaßDass der Fokus auf der Zufriedenheit der Endverbraucher liegt,zeigt gleichzeitig auch, wie wichtig andere Geschäftsprioritäten wieReaktionsfähigkeit (Speed-to-Market), Wettbewerbsfähigkeit undInnovationsfähigkeit sind, so das Fazit des WQR. Es werden dieAnsätze vorangetrieben, die versuchen, große Mengen an strukturiertenund unstrukturierten Daten in einem angemessenen Rahmen weiter zuverarbeiten. Gleichzeitig spiegelt es auch eine Veränderungbisheriger Denkstrukturen wider, als Weiterentwicklung frühererAnsätze im Bereich der Multi-Channel-Experience.Raffi Margaliot, Senior Vice President und General Manager,Application Delivery Management bei Micro Focus: "Kundenkommunizieren heute über verschiedenste Geräte und auf komplexenTechnologieplattformen, ein nahtloses Benutzererlebnis wird so zumentscheidenden Aspekt auf der Customer Journey. Mit zunehmendemAustesten und Experimentieren in den Bereichen KI, Analytics und IoTmüssen sich Unternehmen schnell auf die Weiterentwicklung speziellerFähigkeiten ihrer Testteams konzentrieren, um mit derfortschrittlichen Technologielandschaft mithalten zu können."Über den World Quality Report 2018Die Studie mit 1.700 befragten CIOs und Senior TechnologyProfessionals aus zehn Wirtschaftszweigen (125 davon aus Deutschland)in 32 Ländern, ist der einzige globale Bericht, derAnwendungsqualität und Testtrends analysiert. 