World Precision Machinery: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Per 05.07.2018 wird für die Aktie World Precision Machinery am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0,15 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Wie World Precision Machinery derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der World Precision Machinery-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,19 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,15 SGD), ergibt sich eine Abweichung von -21,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (0,17 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,76 Prozent Abweichung). Die World Precision Machinery-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,58. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von World Precision Machinery zahlt die Börse 14,58 Euro. Dies sind 89 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Machinery" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 136,92. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über World Precision Machinery bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.