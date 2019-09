World Payments Report 2019: Boom bei bargeldlosen Zahlungen / In Deutschland stieg die Anzahl der bargeldlosen Zahlungen um durchschnittlich 3,1 Prozent auf über 21,1 Milliarden Transaktionen (FOTO)

Berlin (ots) -Während der globale Boom bei bargeldlosen Transaktionen und derWettbewerb florieren, zögern viele Banken vor demOpen-Banking-Konzept, welches auf Datenaustausch,Ökosystem-Partnerschaften und offenen Plattformen beruht. Sie sehenOpen Banking als Herausforderung und gleichzeitig als Notwendigkeitan, um Kunden langfristig zu binden und das Kundenerlebnis zusteigern. Das geht aus dem World Payments Report 2019 von Capgeminihervor, der das bargeldlose Transaktionsvolumen, regulatorische undbranchenspezifische Initiativen sowie die digitale Transformation aufdem globalen Zahlungsverkehrsmarkt verfolgt und analysiert.Der Bericht stellt fest, dass das Transaktionsvolumen vonbargeldlosen Zahlungen rasant zunimmt, insbesondere in den sichentwickelnden Märkten Asiens (32 Prozent Wachstum). Es wird erwartet,dass bis 2022 weltweit 1.046 Milliarden bargeldlose Zahlungendurchgeführt werden, was einer durchschnittlich jährlichenWachstumsrate von 14 Prozent entspricht. In einem von Innovationgeprägten Markt sind viele etablierte Kreditunternehmen eherzurückhaltend als optimistisch, was das Tempo und die Richtung desWandels betrifft. Sie verweisen zwar auf die Bedrohung durchBigTechs, gehen aber Open-Banking-Initiativen nur in dem vonAufsichtsbehörden vorgeschriebenen Rahmen an, anstatt sie als Chancezur Differenzierung, Kundenbindung und Marktführerschaft zu sehen.Das Wachstum der bargeldlosen Zahlungen wird in die Höhe schnellenDer bargeldlose Zahlungsverkehr wird in den sich entwickelndenMärkte voraussichtlich am stärksten wachsen. Hier geht man zwischen2017 und 2022 von einem durchschnittlich jährlichen Wachstum von 23,5Prozent aus. Diese Regionen werden die globaleZahlungsverkehrslandschaft zukünftig in Bezug auf Innovation,Transaktionskapazität und Branchentrends bestimmen und prägen.- Im Jahr 2017 trugen die aufstrebenden Märkte 35 Prozent zumweltweiten Wachstum der bargeldlosen Zahlungen bei. Ein Anteil,der in den kommenden Jahren voraussichtlich auf 50 Prozentsteigen wird. Vor allem in Russland nahmen 2017 dieseTransaktionen um 40 Prozent zu, in Indien um 39 Prozent und inChina um 35 Prozent.- Im Gegensatz dazu verzeichneten die reifen Märkte einschließlichAsien-Pazifik, Europa und Nordamerika eine stetigereWachstumsrate von sieben Prozent. Weltweit stiegen diebargeldlosen Transaktionen von 2016 bis 2017 um 12 Prozent auf539 Milliarden.- In Deutschland wuchs das Volumen der bargeldlosen Zahlungen von2016 auf 2017 um 3,1 Prozent auf insgesamt über 21,1 MilliardenTransaktionen. Den größten Anteil davon hat dasLastschriftverfahren mit 10,3 Milliarden.- Debitkarten waren weltweit das am schnellsten wachsendebargeldlose Zahlungsinstrument, mit einem Anstieg derTransaktionen um 17 Prozent im Jahr 2017, vor Kreditkarten (11Prozent) und Überweisungen (10 Prozent).Zurückhaltung gegenüber Open Banking und neuem WettbewerbNeue Marktteilnehmer und Technologien gestalten dieZahlungsverkehrslandschaft immer komplexer und volatiler. Auch wenndie anspruchsvolle Erwartungshaltung von Kunden und dieregulatorischen Anforderungen Banken dazu zwingen, ihreGeschäftsmodelle für den Zahlungsverkehr weiterzuentwickeln,reagieren viele eher zurückhaltend gegenüber Veränderungen.- Weniger als die Hälfte (48 Prozent) der befragten Personen gabenan, dass sie zukünftig offene APIs verwenden wollen, die überdas vorgeschriebene Maß hinausgehen.- Eine klare Mehrheit (63 Prozent) benannte konkurrierendeBigTechs, die durch ihre Reichweite, ihren Markenwert, ihreKundenloyalität, ihr großartiges Kundenerlebnis und schließlichihre Zahlungsinfrastruktur eine bedeutende Bedrohung darstellen.Obwohl sich die Banken allmählich, wenn auch zu langsam, auf einenoffeneren, datengesteuerten und Cloud-basierten Ansatz zubewegen,stehen sie einem vollumfänglichen Open-Banking-Ansatz eherwiderwillig gegenüber. 90 Prozent sehen ökosystembasierteGeschäftsmodelle als Schlüssel zum langfristigen Erfolg, aber nur 44Prozent zeigten Interesse am Aufbau und der Orchestrierung eineseigenen Ökosystems.Veränderungen werden nur langsam umgesetztDer Wandel zu einem konvergierten Zahlungsverkehrs-Ökosystem wurdezum Teil durch regulatorische Änderungen mit Schwerpunkt aufStandardisierung und Interoperabilität vorangetrieben. Dazu gehöreneine gemeinsame digitale Identitätsplattform,Interoperabilitätsrichtlinien und die Abwicklung vonEchtzeit-Zahlungen.Die meisten Maßnahmen zur digitalen Transformation resultieren bei60 Prozent der Banken aus gesetzlich zwingenden Vorgaben. APIs, dieüber die regulatorischen Mindestanforderungen hinausgehen, wurdenbisher eher langsam eingeführt: Die Mehrheit der Banken hat nichtvor, APIs einzuführen, die Daten zu beispielsweise bedingte Zahlungen(53 Prozent) oder zum Filial-/Geldautomat-Standort (67 Prozent)enthalten. In der Regel entscheiden sich die Banken dagegen, Daten zuteilen, wenn sie nicht dazu verpflichtet sind. Die offene API wirdeher zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vorgewiesen, als sieals Wachstumschance anzusehen."Während sich die weltweite Zahlungsverkehrslandschaft weiterentwickelt, sind nicht alle mit dem Tempo und der Richtung desWandels zufrieden", sagte Christian Drevenstedt, Experte für denZahlungsverkehr bei Capgemini in Deutschland. "Den Banken istdurchaus bewusst, dass ein ökosystembasiertes Modell notwendig ist,um den Kundenanforderungen gerecht zu werden und in einerwettbewerbsorientierten Landschaft erfolgreich zu sein. Wir ermutigendie etablierten Banken, Quick-Win-Lösungen in Betracht zu ziehen, diesie für den Zukunftsmarkt positionieren, wie zum Beispiel dieImplementierung einer Mikroservice-Architektur, um die Grenzen ihrerbestehenden IT-Infrastruktur zu umgehen."Methodik der StudieDer World Payments Report 2019 umfasst das Payments Open BankingAssessment, das den Stand des Open Banking aus Zahlungssicht in 18Märkten darstellt. Der World Payments Report 2019 umfasst das Payments Open BankingAssessment, das den Stand des Open Banking aus Zahlungssicht in 18Märkten darstellt. Unterstützt wurde dies durch Primärforschungeinschließlich einer Online-Umfrage, die im Juni 2019 an dieBranchenteilnehmer bei Banken, Nichtbanken undFinanzdienstleistungsinstituten sowie Unternehmen verteilt wurde.Darüber hinaus wurden Interviews mit Führungskräften durchgeführt. 