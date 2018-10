World Payments Report 2018: Digitale Zahlungsmöglichkeiten boomen - regulatorische und operative Hürden hemmen Innovationen (FOTO)

Berlin (ots) -Entwicklungsmärkte treiben das schnelle Wachstum bei bargeldlosenTransaktionen voran- In Deutschland stieg die Anzahl der bargeldlosen Zahlungen umdurchschnittlich 8 Prozent auf 21,3 Milliarden Transaktionen- Das elektronische Lastschriftverfahren bleibt in Deutschland dasam meist genutzte Zahlungsverfahren ohne BargeldDer digitale Zahlungsverkehr boomt und wird vor allem von Ländern,wie Russland und China vorangetrieben, so der heute von Capgemini undBNP Paribas veröffentlichte World Payments Report 2018. WeilBigTechs* auf dem Markt immer präsenter werden und etablierteUnternehmen sowohl vor technischen als auch regulativenHerausforderungen bei der Entwicklung neuer kollaborativerZahlungsökosysteme zwischen sich und FinTechs stehen, ist dieInnovationslandschaft im Zahlungsverkehr noch nicht klar aufgeteilt.Aus dem Report geht hervor, dass die von Banken bisher angeleitetenInitiativen für eine neue Zahlungsverkehrslandschaft nicht ausreichenwerden, um langfristig den Markt zu beeinflussen. Die umfassendeFinanzdienstleistungs-Community - einschließlich Organisationen desöffentlichen Sektors, Regulierungsbehörden und Drittanbieter - mussihre neuen Rollen festlegen und mit marktdominierenden Nutzern desZahlungsverkehrs enger zusammenarbeiten, um eine reibungslose,ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Ökosystems für Zahlungensicherzustellen.In Schwellenländern boomt das bargeldlose ZahlenDer Bericht sagt voraus, dass bargeldlose Transaktionen einedurchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,7 Prozent bis 2021aufweisen werden, nach einem Wachstum von 10,1 Prozent in den Jahren2015 bis 2016, in dem das Gesamtvolumen der bargeldlosenTransaktionen 482,6 Milliarden erreichte.Schwellenländer treiben den Boom der bargeldlosen Zahlungen. Fürden Zeitraum 2015 bis 2016 waren das vor allem Russland(durchschnittliche Wachstumsrate 36,5 Prozent), Indien (33,2 Prozent)und China (25,8 Prozent).Entwicklungsmärkte werden in den nächsten fünf Jahren (2016 bis2021) eine durchschnittlich jährliche Wachstumsrate von 21,6 Prozentan bargeldlosen Zahlungen aufweisen, angeführt von Asien mit 28,8Prozent. Bis zum Jahr 2021 dürften die Entwicklungsmärkte für runddie Hälfte aller Transaktionen ohne Bargeld weltweit verantwortlichsein und damit erstmals die Industrieländer überholen, derenaktueller Anteil bei 66,3 Prozent liegt.Zahl der bargeldlosen Zahlungen steigt in Deutschland erneutIn Deutschland sind die bargeldlosen Zahlungen im Zeitraum von2015 bis 2016 um durchschnittlich 8 Prozent (2014 bis 2015 um 8,8Prozent) gestiegen, auf insgesamt 21,3 Milliarden Transaktionen (19,6Milliarden im Vorjahr). Das Lastschriftverfahren (dazu zählen unteranderem auch Zahlungen mit einer Debitkarte, insbesondere dasElektronische Lastschriftverfahren) bleibt in Deutschland das ammeist genutzte Zahlungsverfahren ohne Bargeld, ca. 51 Prozent allerbargeldlosen Zahlungen wurden 2016 mit diesem Verfahren getätigt(identisch zu 2015).Im Hinblick auf die Anzahl bargeldloser Zahlungen pro Einwohner indem Zeitraum von 2015 bis 2016 wir deutlich, dass die Schwedenerstmals öfter bargeldlos (461,5 Transaktionen) zahlen als dieUS-Bürger (459,6 Transaktionen), das ist ein durchschnittlicherAnstieg um 13,3 Prozent in Schweden. In Deutschland stiegen diebargeldlosen Transaktionen pro Einwohner um 6,4 Prozent im gleichenZeitraum an.BigTechs öffnen ihre BrieftaschenDer Zahlungsverkehrsmarkt bleibt weiterhin in Bewegung, da sichneue Technologien durchsetzen und sich BigTechs sowie FinTechsstärker behaupten. Besonders E-Wallets sind auf dem Vormarsch undbieten große Marktchancen für neue Zahlungsanbieter. Im Jahr 2016machten E-Wallets 8,6 Prozent der bargeldlosen Transaktionen aus(Volumen 41,8 Milliarden), von denen 71 Prozent von BigTech-Anbieternbereitgestellt wurden.Innovation trifft auf KomplexitätObwohl immer mehr neue Payments-Anbieter auf den Markt drängen undsich die Branche vor konstanten Umbrüchen sieht, bleibt dieEntwicklung von innovativen Zahlungsverkehrsökosystemen äußerstkomplex. Dies ist zum einen durch eine Vielzahl von Regularien alsauch die sich ständig ändernden technischen Anforderungen und zumanderen durch die hohen Erwartungen an derzeitigeSicherheitsstandards bedingt. Nur 38 Prozent der für den Reportbefragten Bankmanager gaben an, dass sie eine Schlüsselrolle in neuenZahlungsverkehrsökosystemen spielen wollen."Da die Nachfrage nach digitalen Zahlungen weiterhin rasantwächst, sollten einige Banken ihre Entscheidung, keine Schlüsselrollein neu entstehenden Zahlungsverkehrs-Ökosystem einzunehmen,überdenken", so Klaus-Georg Meyer, Leiter Business & TechnologyConsulting für Finanzdienstleister bei Capgemini in Deutschland. "Mitihrem bedeutenden Marktanteil in der Zahlungsverkehrsbranche und derEinführung neuer Technologien sind Banken in der einzigartigenPosition, den Markt zu gestalten. Sie können durch innovative,kooperative Beziehungen zu FinTechs und die aktive Beteiligung derbreiten Finanzdienstleister-Community auch neue Einnahmequellenerschließen."Neben den Banken, sollten auch die Corporate Treasurer ihre Rolleim neuen Ökosystem berücksichtigen, da sie Mehrwertdienste erwarten,die sicher, effizient, zuverlässig und global sind und sie dieseDienste gemeinsam mit den Banken gestalten könnten."Großkunden als Nutzer von Zahlungsdienstleistungen spielen einezentrale Rolle bei der Entwicklung von Innovationen in derZahlungsbranche. Werden sie nicht einbezogen, verpassen dieZahlungsverkehrsdienstleister, insbesondere die Banken, eine wichtigeGelegenheit, neue Angebote im Transaction Banking wie CashAggregation, Cash Forecasting und automatisierte Treasury-Lösungen zugestalten", sagt Bruno Mellado, Head of International Payments andReceivables bei BNP Paribas. "Diese Angebote könnten Finanzleiterndie Möglichkeit bieten, um in Unternehmen nicht nur eine operativeRolle zu spielen, sondern um einen strategischeren Part alsbevorzugter Dienstleister einzunehmen."Viele Teilnehmer, die auf die Komplexität von Innovation auf demZahlungsmarkt hingewiesen haben, gaben an, dass die Einführung einerEchtzeit-Zahlungsinfrastruktur durch mangelnde Interoperabilitätzwischen den Systemen** (identifiziert von 74,1 Prozent derFührungskräfte) und durch schwache Daten- undAutorisierungsstandardisierung (59,3 Prozent) behindert würde.Bei der Distributed Ledger Technology (DLT) haben 85,9 Prozent derBefragten die mangelnde Interoperabilität, 83,1 Prozent mangelndeKlarheit der Vorschriften und 77,1 Prozent Skalierbarkeit alseinschränkende Faktoren genannt.Der Bericht zeigt auch, wie wichtige Regulierungs- undBrancheninitiativen (key regulatory and industry initiatives, kurzKRII) Konflikte verursachen können, wenn sie sich von einerregionalen auf eine globale Ebene ausbreiten. Widersprüchliche KRIIstellen Implementierungs- und operative Herausforderungen dar, dieden Übergang zu neuen Zahlungsökosystemen behindern könnten.Konfliktbeispiele sind die Fünfte Geldwäscherichtlinie (the FifthAnti-Money Laundering Directive, kurz 5AMLD) mit der PSD2 sowie dieDSGVO mit der PSD2.*BigTechs sind große, multinationale Technologieunternehmen wieGoogle, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Tencent, etc.** Weltweit gibt es derzeit mehrere Echtzeit-Zahlungssysteme mitunterschiedlichen Kriterien in Bezug auf Geschwindigkeit, Volumen,Wert und Abwicklung, z.B. IMPS (Indien), FAST (Singapur), NPP(Australien), FPS (Großbritannien).MethodikDer World Payments Report 2018 besteht aus einer Primärforschung,die auf Executive Interviews und einer Online-Umfrage basiert. DieseAusgabe enthält auch die Einführung des Payments Open BankingAssessment, das den Stand des Open Banking in 16 Ländern ausZahlungssicht darstellt. 