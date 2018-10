World Obesity Day 2018 / Dringender Handlungsbedarf: Adipositas-Stigma erschweren medizinische Versorgung (FOTO)

Mainz (ots) -Die Zahl der Menschen mit Übergewicht oder starkem Übergewicht(Adipositas) steigt seit Jahren.(1) Trotzdem wissen viele nicht, dassAdipositas eine chronische Erkrankung ist, die behandelt werden muss.Den "World Obesity Day" am 11. Oktober nehmenPatientenorganisationen, Interessengruppen und Unternehmen weltweitzum Anlass, über Adipositas aufzuklären und die Bedürfnisse derBetroffenen in das öffentliche Bewusstsein zu rücken.(2) So leidenMenschen mit Adipositas nicht nur unter körperlichen Folgen wieHerz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes, sie sind auch vielenVorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt.(3,4) Der Aktionstag,ins Leben gerufen von der World Obesity Foundation, steht 2018 daherunter dem Motto "End Weight Stigma", denn: Vorurteile undStigmatisierung können auch die medizinische Versorgungerschweren.(2)Menschen mit Adipositas werden in vielen Bereichen desgesellschaftlichen Lebens stigmatisiert und diskriminiert, in derSchule, im Beruf, aber auch im Gesundheitswesen - mit schwerwiegendenFolgen für das emotionale, soziale und psychische Wohlbefinden.(5)Mit Aussagen wie "Wer abnehmen will, muss sich nur mehr bewegen undweniger essen", wird ihnen unterstellt, sie seien wenigerdiszipliniert und willensstark, oder schlimmstenfalls sogar faul.(4)Gefährlich wird es vor allem, wenn das Stigma zum Selbststigma wird:Die Betroffenen übernehmen das negative Denken und glauben, alleinfür ihr Gewicht verantwortlich zu sein.(6) Das hat zur Folge, dasssie häufig das Gewicht bei ihrem Arzt nicht ansprechen und deshalbauch keine professionelle medizinische Unterstützung erhalten.(6)Medien nehmen eine wichtige Rolle einAdipositas ist nicht einfach ein Problem des falschen Lebensstils,sondern eine ernsthafte chronische Erkrankung.(7) Nur wenn sie auchals solche anerkannt wird und Vorurteile abgebaut werden, erhaltenMenschen mit Adipositas die notwendige Hilfe. Hier sind neben z.B.Schulen, Arbeitgebern und Ärzten auch die Medien gefordert, da siedie öffentliche Wahrnehmung und Meinungsbildung entscheidendbeeinflussen.(2) Egal ob in Zeitungen, im Fernsehen, Radio oderInternet - viel zu häufig wird in der Berichterstattung zuÜbergewicht und Adipositas eine abwertende oder stereotypeDarstellung und Sprache gewählt. An dieser Stelle ist ein Umdenkennötig, um gewichtsbedingte Stigmata ab- statt diese weiteraufzubauen.(2)Entscheidend ist, dass sich Menschen mit Adipositas trauen, mitihrem Arzt über ihr Gewicht zu sprechen. Denn gemeinsam ist esmöglich, Gewicht zu reduzieren und auch dauerhaft zu kontrollieren.Die Behandlung der Adipositas basiert auf den drei SäulenErnährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie. Reichen dieseMaßnahmen nicht aus, können medikamentöse und chirurgische Therapieneine Rolle spielen.(8)"Adipositas ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Es besteht eindringender Handlungs- und Aufklärungsbedarf, um dieVersorgungssituation für Menschen mit Adipositas in Deutschland zuverbessern. Es muss ein Umdenken in Deutschland, sowohl in derBevölkerung, als auch im Gesundheitswesen, erreicht werden, damitBetroffene nicht stigmatisiert werden und die Unterstützung bekommen,die sie benötigen. Schulungen sollten auch Ärztinnen und Ärzteerhalten. Ein wichtiger Baustein wäre hierfür laut adiposiologischversierter befragter Ärzte die offizielle Anerkennung von Adipositasals Erkrankung."(Dr. Dorothee Staiger, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologieund Ernährungsmedizin, Itzehoe)Über AdipositasAdipositas ist laut WHO eine chronische Erkrankung(9), die einelangfristige Behandlung erfordert. Sie kann schwerwiegendegesundheitliche Folgen haben und mit einer verringertenLebenserwartung einhergehen.(10,11) Adipositas-assoziierteKomorbiditäten können unter anderem Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen,obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und bestimmte Krebsartenumfassen.(10,12,13) Adipositas ist eine komplexe, multifaktorielleKrankheit, die durch genetische, physiologische, psychologische,sozioökonomische und Umweltfaktoren entstehen kann.(14)Der weltweite Anstieg der Adipositas-Prävalenz ist ein Problem fürdas Gesundheitswesen und führt zu hohen Kosten für dieGesundheitssysteme. 2016 wurden weltweit 13 Prozent der erwachsenenMänner und Frauen, d.h. etwa 600 Millionen Menschen, als adipöseingestuft.(3)Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Referenzen1. Robert Koch-Institut (Hrsg) (2015) Gesundheit in Deutschland.Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Gemeinsam getragen vonRKI und Destatis. RKI, Berlin. Online verfügbar unter:http://ots.de/dysiVH. Zuletzt abgerufen:September 2018.2. About World Obesity Day 2018. Online verfügbar unter:https://www.obesityday.worldobesity.org/world-obesity-day-2018.Zuletzt abgerufen: September 2018.3. World Health Organization (WHO). Obesity and overweight.Factsheet Nr. 311. September 2012. Online verfügbar unter:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. 