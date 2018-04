"World Land Rover Day" gibt den Startschuss für das Feier-Jahr zum 70. Markengeburtstag: Online-Übertragung am 30. April - Weltrekordversuch am 30. Mai (FOTO)

--------------------------------------------------------------Land Rover Presseportalhttp://ots.de/cANlYe--------------------------------------------------------------Kronberg im Taunus (ots) -- Am 30. April vor 70 Jahren wurde in Amsterdam der erste LandRover präsentiert- Britische Allradmarke zeigt Querschnitt aus 70 JahrenErfolgsgeschichte- World Land Rover Day wird in Deutschland mit dem erstenQualifikationscamp für die Land Rover Experience Tour 2019gefeiert- Jubiläumsjahr gipfelt auf deutschem Boden imGuinness-Weltrekordversuch am 30. Mai in Bad Kissingen: dielängste Land Rover Parade aller ZeitenDieser Montag ist kein gewöhnlicher Montag: Am Montag,30. April2018 feiert Land Rover Geburtstag. Den 70. Jahrestag der Präsentationdes ersten Land Rover Modells 1948 in Amsterdam zelebrieren die4x4-Spezialisten von der britischen Insel mit dem "World Land RoverDay". Der weltweite Anspruch ist dabei durchaus berechtigt, dennModelle mit dem Land Rover Logo haben sich in den vergangenen siebenJahrzehnten dank ihrer Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeitpraktisch jeden Winkel des Globus erobert. Deshalb würdigt Land Roverseinen großen Tag unter anderem mit einer Online-Übertragung derFeierlichkeiten im Land Rover Classic Center in Coventry, die amMontag ab 21 Uhr unter der Adresse www.youtube.com/landrover verfolgtwerden kann. In Deutschland ist für Land Rover ebenfalls Feier-Tag:Im Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf wird derGeburtstag begangen - im passenden Abenteuer-Rahmen des erstenQualifikationscamps für die Land Rover Experience Tour 2019 inAfrika. Höhepunkt der Feier in Deutschland wird dann derGuinness-Weltrekordversuch mit einer Parade mit rund 700 Land Roverund Range Rover Fahrzeugen sein, der am 30. Mai anlässlich AbenteuerAllrad Messe im fränkischen Bad Kissingen stattfinden wird.Anmeldungen sind unter www.landrover-experience.de/weltrekordmöglich.Der 30. April 1948 war ein Freitag. Und ein Datum, das Geschichtemachen sollte. Denn an diesem Tag kurz vor dem Wochenende war aufeinem Stand der Amsterdam Motor Show etwas vollkommen Neues zu sehen:der erste Land Rover. Die Reaktionen der Messebesucher warenbegeistert - und auch die Kunden unterzeichneten wenig später vieleKaufverträge für das überzeugend praktische Modell.70 Jahre später ist aus den bescheidenen Anfängen eineweltberühmte Marke erwachsen. Aus einem spartanischen Modell,konzipiert vorrangig für Landwirte, entwickelte sich eine derbreitesten und vielfältigen Angebotspaletten des gesamtenGeländewagen- und SUV-Marktes - mit aktuell sechs Modellreihen fürpraktisch jeden Bedarf und Anspruch. Mehr als sieben Millionen Kundenin aller Welt haben sich in den zurückliegenden sieben Jahrzehntenfür einen Land Rover oder Range Rover entschieden.Diese Erfolgsgeschichte nimmt Land Rover zum Anlass für eineausgedehnte Geburtstagsfeier, die sich über das gesamte Jubiläumsjahr2018 erstrecken wird. Heute am 70. Geburtstag zeigen die Briten ihreGeschichte. Ganz zeitgemäß wird der World Land Rover Day dabei imInternet zelebriert. Unter der Adresse www.youtube.com/landroverstartet um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Online-Übertragung zum70-jährigen Markenjubiläum.Prof. Dr. Ralf Speth, Jaguar Land Rover CEO, erklärt: "DiePräsentation eines einzigen Modells bedeutete die Geburtsstunde vonLand Rover. Unsere heutige Modellfamilie aus Geländewagen und SUVsist ein Beleg für den Erfindergeist und die Innovationskraft, dieLand Rover seit sieben Jahrzehnten auszeichnen. Unsere Defender-,Discovery- und Range Rover Modelle überzeugen mit Leistungsfähigkeit,Vielseitigkeit und luxuriösem Komfort: Sie sind die perfekte Basisfür weitere 70 Jahre des Erfolgs."Prof. Dr. Ralf Speth führt weiter aus: "Land Rover steht fürwesentlich mehr als für leistungsstarke Fahrzeuge, die auf jedemUntergrund glänzen. Land Rover bringt Menschen zusammen - mit einerLeidenschaft für Abenteuer und dafür, mehr aus unserer Welt zumachen. Von unseren Mitarbeitern über die Kunden bis hin zu denEnthusiasten: Sie bilden einen Familie, die Land Rover so besondersmachen."Die Online-Übertragung am World Land Rover Day kommt aus denHallen von Land Rover Classic Works in Coventry. Dort rollenzahlreiche Meilensteine aus 70 Jahren Land Rover auf die Bühne. Sozum Beispiel der berühmte "HUE", der erste Land Rover Prototyp, dazuein zweitüriger Range Rover Classic aus dem Premierenjahr 1970 undder siebensitzige Alleskönner Discovery. Ebenfalls breiten Raumnehmen natürlich die weiteren Modellreihen ein, wie der TrendsetterRange Rover Evoque oder das im vergangenen Jahr präsentierteAvantgarde-SUV Range Rover Velar.Darüber hinaus schlagen die britischen 4x4-Experten den Bogen über70 Jahre Land Rover bzw. Defender. Präsentiert wird ein kürzlichaufgetauchter historischer Fund: eines von drei Modellen aus derAmsterdamer Ausstellung, das derzeit bei Land Rover Classic behutsamoriginalgetreu restauriert wird. Flankiert wird das lange verschollengeglaubte Fahrzeug des Jahres 1948 von einer brandaktuellen DefenderEdition: der exklusiven Sonderedition Defender Works V8, die LandRover im Jubiläumsjahr aufgelegt hat. Nur 150 Exemplare der 298 kW(405 PS) starken V8-Allradikone werden für Sammler und Liebhaberproduziert.Land Rover Geburtstagsfeier in Deutschland mit Abenteuer-GenDeutschland beteiligt sich am World Land Rover Day mit stilechtemAbenteuer: Im Land Rover Experience Center im rheinischen Wülfrathfindet an diesem verlängerten Wochenende das erste Qualifikationscampzur Land Rover Experience Tour 2019 statt. Die 13. Auflage derlegendären Abenteuertour führt im kommenden Jahr in denKavango-Zambezi-Nationalpark im südlichen Afrika. Hier können dieOffroader aus Land Rover Produktion wieder zeigen, dass sie für jedesTerrain und jede Aufgabe gewappnet sind.Freiwillige für das Abenteuer Afrika werden aktuell gesucht. Ininsgesamt sechs Qualicamps können Abenteuerlustige bis SeptemberFitness, Fahrkönnen und Teamgeist unter Beweis stellen. Das ersteCamp für die Land Rover Experience Tour 2019 wurde eigens für denWorld Land Rover Day ins Leben gerufen, um mit über 400 Teilnehmerndiesen Tag in Wülfrath zu feiern. Die Camp-Teilnehmer erwartet am 30.April nicht nur eine Land Rover Geburtstagstorte, sondern auchtraditionell afrikanische Küche, die auf die Tour 2019 einstimmenwird. Weitere Informationen zur Land Rover Experience Tour vermitteltdie Seite www.landrover-experience.de/experience-tour. DasOnline-Bewerbungsformular für die Qualifikation findenAbenteuerlustige unter der Adresse quali.landrover-experience.de.Guinness Weltrekordversuch für die längste Land Rover ParadeAber die Feiern zu 70 Jahren Land Rover gehen in Deutschlandselbstverständlich weiter. Ein absoluter Höhepunkt verspricht der 30.Mai zu werden: An diesem Tag will Land Rover Deutschland einenWeltrekord aufstellen: In Bad Kissingen soll die längste Land RoverParade aller Zeiten rollen - geprüft und bestätigt durch GuinnessWorld Records. Rund 700 Fahrerinnen und Fahrer eines Land Roverwerden für die historische Parade benötigt, die auch ein Abbild dergroßen Tradition der Marke und ihrer vielseitigen Modellreihen seinwird. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung aufHochtouren, die im Rahmen der weltgrößten Offroad-Messe ABENTEUER &ALLRAD stattfindet. Wer bei diesem Land Rover Erlebnis dabei seinwill, meldet sich einfach unterwww.landrover-experience.de/weltrekord an. Auch unter#LandRoverParade #LR70 #Weltrekord kann man die Aktionen rund um 70Jahre Land Rover und den Weltrekordversuch verfolgen.Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzungerhalten Sie unter https://media.landrover.com/de-deInformationen zu Jaguar Land Rover erhalten Sie hier:www.jaguarlandrover.com twitter.com/jlr_newsBesuchen Sie uns auch bei Facebook und Instagram!www.facebook.com/landrover.dewww.instagram.com/landroverdeAnmerkungen für die RedaktionLand Rover entwickelt und produziert seit 1948 4x4-Fahrzeuge, diesich weltweit mit ihrer Geländetauglichkeit und ihrer großenBandbreite an Fähigkeiten einen unverwechselbaren Namen gemachthaben. Die Modellpalette umfasst die sechs Baureihen Discovery Sport,Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sportund Range Rover. Seit dem Modelljahr 2018 gehört zu der breitangelegten Triebwerkspalette ein neu entwickelterPlug-in-Hybridantrieb (PHEV) aus Benzin- und Elektromotor für RangeRover und Range Rover Sport mit einer kombinierten Systemleistung von297 kW (404 PS) bei gerade einmal 64 g/km CO2-Emissionen. Rund 80Prozent der Land Rover-Produktion gehen in den Export in mehr als 100Länder.Verbrauchs- und Emissionswerte Land Rover: Plug-in Hybrid RangeRover, Plug-in Hybrid Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport,Land Rover Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, RangeRover Sport, Range Rover, Range Rover SV Coupé:Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Range RoverSV Coupé Kompressor 5.0 Liter V8: 13,8 l/100km - Plug-in Hybrid RangeRover: 2,8 l/100km; 21 kWh/100 kmCO2 -Emissionen im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Range Rover SVCoupé Kompressor 5.0 Liter V8: 317 g/km - Plug-in Hybrid Range Rover:64 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und denoffiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionenund den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, derbei allen Jaguar- und Land Rover-Vertragspartnern und bei Jaguar LandRover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. 