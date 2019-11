World Intellectual Property Report 2019 - Lokale Hotspots, globale Netzwerke: Innovative Aktivitäten sind zunehmend kollaborativ und international

Genf (ots/PRNewswire) - Die WIPO analysierte in ihrer Ausgabe 2019des World Intellectual Property Report Millionen von Dokumenten zuPatenten und wissenschaftlichen Publikationen über mehrere Jahrzehntehinweg und kam zum Schluss, dass die Innovationstätigkeit zunehmendkollaborativ und transnational geworden ist, wobei sie ihren Ursprungin einigen großen Clustern in einigen wenigen Ländern hat.Im Zeitraum 2015-2017 entfielen 69 Prozent der Patentaktivitätenund 48 Prozent der wissenschaftlichen Aktivitäten auf 30 Hotspots inBallungsräumen. Diese befinden sich hauptsächlich in fünf Ländern -China, Deutschland, Japan, der Republik Korea und den VereinigtenStaaten von Amerika (USA).Der Bericht stellt fest, dass bei Innovationen häufigerzusammengearbeitet wird. In den frühen 2000er Jahren erstelltenWissenschaftlerteams 64 Prozent aller wissenschaftlichen Arbeiten undErfinderteams standen hinter 54 Prozent aller Patente. In der zweitenHälfte der 2010er Jahre waren diese Zahlen auf fast 88 bzw. 68Prozent angestiegen.Die Zusammenarbeit ist auch internationaler geworden. Der Anteilder wissenschaftlichen Kooperationen mit zwei oder mehr Forschern inverschiedenen Ländern stieg von 15 Prozent im Jahr 1998 auf 26Prozent im Jahr 2017. Bei den Patenten stieg der Anteil dergemeinsamen internationalen Erfindungen bis 2009 auf 11 Prozent, istaber inzwischen leicht gesunken, zum Teil aufgrund des rasantenWachstums der nationalen Kooperationen in einigen Ländern. Diemeisten internationalen Kooperationen finden in den Top-Hotspots derMetropolen statt. 26 Prozent aller gemeinsamen internationalenErfindungen entfallen auf die größten zehn Hotspots - auf SanFrancisco-San Jose, New York, Frankfurt, Tokio, Boston, Shanghai,London, Peking, Bengaluru und Paris. Die US-Hotspots entwickeln sichzu den am stärksten vernetzten der Welt."Die heutige Innovationslandschaft ist stark global vernetzt",sagte WIPO-Generaldirektor Francis Gurry. "Zunehmend komplexeretechnologische Lösungen für gemeinsame globale Herausforderungenerfordern immer größere und spezialisiertere Forscherteams, die aufinternationale Zusammenarbeit setzen. Es ist unerlässlich, dass dieVolkswirtschaften beim Streben nach Innovationen offen bleiben."https://www.wipo.int/pressroom/de/documents/pr_2019_839.pdfLogo: https://mma.prnewswire.com/media/951610/WIPO_Logo.jpgOriginal-Content von: WIPO, übermittelt durch news aktuell