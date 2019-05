World Insurance Report 2019: Kunden ohne ausreichende Risikodeckung - Versicherer müssen reagieren (FOTO)

Berlin (ots) -Versicherungsnehmer sind zunehmend besorgt darüber, dass ihrVersicherungsschutz durch neu aufkommende Risiken unzureichendgeworden ist; die Anbieter gehen nicht schnell genug auf dieseBesorgnisse ein. Zu diesem Ergebnis kommt der von Capgemini und derEfma veröffentlichte World Insurance Report 2019.Die Studie stellt fest, dass sich in neu entstehendenRisikobereichen - von der Cybersicherheit bis hin zuUmweltbedrohungen - erhebliche Versorgungslücken entwickelt haben.Die Versicherer sind dabei weniger stark auf Veränderungeneingestellt als ihre Kunden, von denen sich die meisten eineumfassendere und personalisiertere Abdeckung wünschen. Gleichzeitighaben die Versicherer die große Chance, Technologie undPartnerschaften zu nutzen, um Makrotrends vorwegzunehmen undproaktivere Partner ihrer Kunden zu werden.Versicherer reagieren nur langsam auf neue RisikenDer Bericht identifiziert fünf Makrotrends, die fürVersicherungskunden und ihre Unternehmen neue Risiken mit sichbringen: disruptive Umweltmuster, technologischer Fortschritt, sichentwickelnde soziale und demografische Trends, neue medizinische undgesundheitliche Bedenken und Veränderungen im Geschäftsumfeld.International sind weniger als 25 Prozent, in Deutschland unter 30Prozent der Geschäftskunden der Meinung, dass sie über eineausreichende Deckung verfügen, um gegen ein von diesen Makrotrendsausgehendes Risiko abgesichert zu sein. Unter den deutschen undinternationalen Privatkunden verfügen weniger als 15 Prozent übereine ausreichende Absicherung.Die meisten Versicherer haben bislang nur zögerlich auf dieseTrends reagiert und ihre Kunden dafür gewappnet. Von den Lebens- undKrankenversicherern gaben weniger als 40 Prozent - in Deutschlandsogar unter 30 Prozent - an, eine Pipeline mit neuen Produktenaufgebaut zu haben, um aufkommende Risiken umfassend abzudecken."Die Versicherer haben sich lange Zeit auf die Transformationihrer Kernsysteme konzentriert. Jetzt erwarten ihre Kunden Antwortenauf neue Entwicklungen: Ihre Absicherungsbedürfnisse sind durchjüngst gewachsene Risiken gestiegen und sie wünschen sichindividuellere Angebote. Dem können die Versicherer nur mit neuenTechnologien nachkommen", fasst Dr. Joachim Rawolle, Head of BusinessTechnology Solutions für Versicherungen bei Capgemini, die Situationzusammen. "Wer sich jetzt allerdings zügig technologischweiterentwickelt und als Partner seiner Kunden auch präventivhandelt, wird von einer umso größeren Offenheit und Nachfrageprofitieren."Erhebliche Versorgungslücken in neuen RisikobereichenDie langsame Reaktion auf neue Bedrohungen hat zu erheblichenDeckungslücken für Kunden geführt, die diesen Risiken ausgesetztsind: Der Bericht schätzt die Gefahr von Cyberangriffen internationalfür 83 Prozent der privaten Versicherungskunden als mittel bis hochein - aber nur 3 Prozent sind umfassend dagegen abgesichert. InDeutschland sieht es geringfügig besser aus: Hier sind 72 Prozent derPrivatkunden mittel- bis hochgradig gefährdet und 4 Prozent gegenCyberangriffe abgesichert.Von den Geschäftskunden sind international 87 Prozent, inDeutschland 83 Prozent mittel- bis hochgradig durch Cyberangriffegefährdet, doch weniger als 18 bzw. 24 Prozent umfassend versichert.81 Prozent der Geschäftskunden international sind mittel bis starksteigenden Gesundheitskosten für die Mitarbeiter ausgesetzt, aber nur17 Prozent dahingehend abgesichert. Die deutschen Geschäftskundensind auch hier mit 76 und 21 Prozent etwas besser aufgestellt. Vonzunehmenden Naturkatastrophen sind international fast 75 Prozentbedroht, aber nur 22 Prozent effektiv dagegen abgesichert - gegenüber65 Prozent Gefährdeten und 27 Prozent Versicherten in Deutschland.Verbraucher sind bereit für VeränderungenDie Versicherungslandschaft wandelt sich - und die Kunden zeigeneine größere Bereitschaft zur Veränderung als ihre Versicherer: Mehrals die Hälfte (58 Prozent international, 53 Prozent in Deutschland)der Kunden gaben an, dass sie bereit sind, neue Versicherungsmodelleauszuprobieren. Allerdings investiert international erst jeder Vierte(26 Prozent) Versicherer in weitere Modelle, in Deutschland mehr alsjeder Dritte (39 Prozent). Im Gegenzug für bessere Services zurRisikokontrolle und -prävention würden international 37 Prozent derKunden - in Deutschland nur 27 Prozent - mit großer Bereitschaftzusätzliche Daten austauschen. Allerdings haben nur 27 Prozent derVersicherer international, in Deutschland immerhin 35 Prozent dieMöglichkeit, Echtzeitdaten für die Risikomodellierung zu nutzen."Diese Studie zeigt, dass die Zukunft der Versicherung inPartnerschaften liegt", sagt Vincent Bastid, Generalsekretär derEfma. "Versicherungsanbieter müssen mit Partnern kooperieren, dieüber ein hohes Maß an technologischem Fachwissen verfügen - von KIbis hin zur fortgeschrittenen Analytik. Parallel sollten sie engermit ihren Kunden zusammenarbeiten, um den reaktionsschnellen,bedarfsgerechten Service zu bieten, den viele suchen."Versicherer müssen innovativ sein und Partner sowie PräventorwerdenDie Versicherer müssen auf neue Bedrohungen und sich änderndeKundenerwartungen reagieren, indem sie neue Technologien nutzen undKooperationen eingehen. Die Risikobewertung kann durch den Einsatzmaschinellen Lernens, künstlicher Intelligenz und fortgeschrittenerAnalytik sowie einer effektiven Zusammenarbeit mit InsurTechserheblich verbessert werden. Die Fortschritte in diesen Bereichensind durchmischt: Eine Mehrheit der Versicherer (57 Prozentinternational und in Deutschland) nutzt KI, maschinelles Lernen undfortgeschrittene Analytik, aber nur 29 Prozent international - inDeutschland immerhin 45 Prozent - haben bereits eine automatisierteRisikobewertung implementiert und nur 20 Prozent (in Deutschland wieinternational) eine Insight-Generierung aus IoT-Geräten in Echtzeit.Der Studie zufolge muss der technologische Fortschritt durch einenEinstellungswandel ergänzt werden: Wo sich die Versicherertraditionell als Kostenträger verstehen, müssen sie zusätzlich dieRolle eines Präventors annehmen und als Partner enger mit ihrenKunden zusammenarbeiten, um Risiken zu minimieren undOn-Demand-Services anzubieten.Methodik der StudieDer World Insurance Report (WIR) 2019 deckt alle drei großenVersicherungssegmente ab: Lebens-, Sach- und Krankenversicherung. Diediesjährige Studie stützt sich auf Forschungsergebnisse aus zweiHauptquellen: dem 2019 Global Insurance Voice of the Customer Surveyund den 2019 Global Insurance Executive Interviews. Zusammen deckendiese Quellen Erkenntnisse aus 28 Märkten ab: Australien, Belgien,Brasilien, Kanada, China, Finnland, Frankreich, Deutschland,Griechenland, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande,Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien,Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate,Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Weitere Informationenfinden Sie auf der Website des Berichts unterwww.worldinsurancereport.com.Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatzvon 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.Über EfmaAls globale Non-Profit-Organisation, die 1971 von Banken undVersicherungen gegründet wurde, erleichtert die Efma die Vernetzungvon Entscheidungsträgern. Sie liefert qualitativ hochwertigeErkenntnisse, die Banken und Versicherungsunternehmen dabeiunterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, umInnovationen zu fördern und ihre Transformation voranzutreiben. Über3.300 Marken in 130 Ländern sind Efma-Mitglieder.Sie hat ihren Hauptsitz in Paris und Büros in London, Brüssel,Andorra, Stockholm, Bratislava, Dubai, Mailand, Montreal, Istanbul,Peking und Singapur. Erfahren Sie mehr unter www.efma.com.