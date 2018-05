World Insurance Report 2018: Deutsche Versicherer bei Automatisierungstechnologien über dem weltweiten Durchschnitt

Berlin (ots) - 89 Prozent der deutschen Versicherer nutzen RoboticProcess Automation; Versicherungsbranche rangiert auf derKundenzufriedenheitsskala auf Platz drei hinter Banken undKonsumgüter/Handel; Jeder fünfte Deutsche würde Versicherungen beiBigTechs kaufenDeutsche Versicherer haben bei dem Einsatz vonAutomatisierungstechnologien international die Nase vorn. Vor allembei Robotic Process Automation, Künstlicher Intelligenz, MachineLearning und Blockchain liegen sie mit fortgeschrittener Pilotierungund Implementierung über dem weltweiten Durchschnitt. Außerdemkonnten deutsche Versicherer in Sachen Serviceerfahrung einiges anBoden gutmachen und sind hierzulande weniger stark von den großenTechnologie-Konkurrenten bedroht als im weltweiten Vergleich. Zudiesen und weiteren Ergebnisse kommt der neue World Insurance Reportvon Capgemini und Efma, für den über 10,000 Verbraucher in 20 Märktenund 150 leitende Führungskräfte in 22 Ländern zu Kundenzufriedenheit,Erwartungshaltung und Bewertung digitaler Prozesse und Angebotebefragt wurden.Deutsche Versicherer glänzen bei dem Einsatz digitalerTechnologien zur Automatisierung. Besonders deutlich wird das imBereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA) über alledrei Versicherungssegmente (Sach-, Lebens- und Krankversicherung)hinweg. Die große Mehrheit der deutschen Versicherer (89 Prozent) hatRPA-Systeme pilotiert (36 Prozent) oder bereits vollständig imEinsatz (54 Prozent). Aber auch bei der Implementierung andererAutomatisierungstechnologien sind deutsche Versicherer einer derVorreiter. Konkret sind das Künstliche Intelligenz, MachineLearning/Deep Learning und Blockchain. In den BereichenSpracherkennung und natürlich Sprachverarbeitung steckt manhierzulande eher noch in der Konzeptionsphase und liegt somit beiersterem noch knapp über, bei letzterem bereits unter dem globalenDurchschnitt.Für die Erhebung von Echtzeitdaten konzentrieren sich die hiesigenVersicherer in erster Linie auf Telematik- und sensorgestützte Geräteund liegen dort deutlich über und bei Smart-Home-Applikationen undSocial-Media-Plattformen genau im weltweiten Durschnitt. Einzig beiWearables fallen deutsche Versicherer zurück. Hier befindet man sichnoch zu 100 Prozent in der Konzeptionierungsphase. Blickt man auf dieWerkzeuge zur Analyse und Auswertung von Echtzeitdaten sind deutscheVersicherer besonders bei Emerging Risk Modeling und PredictiveAnalytics weiter als im durchschnittlichen Rest der Welt."Die deutsche Versicherungsbranche ist auf gutem Weg, das alteKleid der trägen Nachzügler ein für alle Mal abzulegen. DieErgebnisse des diesjährigen World Insurance Reports bestätigen: Wasdie Adaption neuer und digitaler Technologien betrifft, brauchen sichdie hiesigen Versicherer nicht zu verstecken", so Uwe Korte, LeiterBusiness & Technology für Versicherungen bei Capgemini inDeutschland. "Dennoch sollten sich Versicherer in digitalenÖkosystemen organisieren und eng mit InsurTechs zusammenarbeiten, umnoch defizitäre Kompetenzen schnell aufzubauen."Die große Mehrheit von 95 Prozent der Versicherer in Deutschlandgibt mittlerweile auch an, die Integration verschiedener Technologienund Partnerunternehmen in die eigene Wertschöpfungskette zupriorisieren - eine Quintessenz für die digitale Agilität, dieVersicherer heutzutage benötigen, um sich im gegenwärtigen undzukünftigen Versicherungsmarkt durchzusetzen, so die Studienautoren.Versicherungsbranche bei Kundenzufriedenheit im oberen MittelfeldDie Branchenbewertung nach Serviceerfahrung zeigt: Versicherungen(72,6) schlagen sich gut und rangieren auf der Zufriedenheitsskalanun auf dem dritten Platz nach Handelsunternehmen (76,9) und Banken(74,7), aber noch vor der Automobilbranche (71,1), demGesundheitswesen (69,9), den Versorgern (69,3) und denTelekommunikationsanbietern (67,3). Obwohl deutsche Verbraucher (38Prozent) in allen demographischen Gruppen mit ihrer Versicherungzufriedener sind als der globale Durchschnittskonsument (33 Prozent),werden einzelne wichtige Serviceparameter - im Folgenden Satz näherbenannt - von deutschen Versicherungskunden deutlich schlechterbewertet als global.Auch klafft hierzulande eine deutlich größere Lücke imDirektvergleich mit den Banken - beides betrifft vor allem diewichtigen Serviceparameter "Leichte Handhabung" (17 ProzentpunkteUnterschied), "Schneller Service" (11 Prozentpunkte) und "After SalesService" (8 Prozentpunkte). Interessant an dieser Stelle ist, dassder deutsche Verbraucher in den Ergebnissen eine deutlichablehnendere Haltung gegenüber proaktiven personalisierten Angeboteneinnimmt als sein globales Pendant, aber eine bessereServiceerfahrung angibt, bei dem Versicherer, den er als starkproaktiv einstuft.BigTechs stehen in den StartlöchernBedrohung von der Seite bekommen Versicherer ganz besonders vonden sogenannten BigTech-Firmen. Sie bereiten sich allmählich daraufvor, in den Versicherungsmarkt einzutreten und finden dortbereitwillige Kunden vor. Knapp jeder Dritte Verbraucher weltweitwürde es bereits in Betracht ziehen, ein Versicherungsprodukt vonAmazon, Google, Facebook und co. einzukaufen. Das entspricht einemZuwachs von 12 Prozentpunkten seit 2015 und auf nun 30 Prozent. Diedeutschen Versicherungsnehmer sind diesbezüglich etwas zögerlicher.Hier sieht sich nur jeder fünfte Verbraucher bereit, eineVersicherung bei den großen Technologiefirmen abzuschließen -immerhin ein Anstieg um 14 Prozentpunkte auf 21 Prozent in denvergangenen drei Jahren. Hier scheinen gerade technikaffine undGen-Y-Verbraucher besonders geneigt, vom traditionellen zumTechnologieanbieter zu wechseln. Diese Konsumentengruppen äußertennicht nur eine geringere Servicezufriedenheit mit den etabliertenVersicherungshäusern, sondern auch die grundsätzliche Bereitschaftinnerhalb der nächsten zwölf Monate den Versicherer zu wechseln sowieein Versicherungsprodukt bei BigTechs einzukaufen.Über den World Insurance Report 2018Der World Insurance Report (WIR) 2018 bezieht sich aufUmfrageergebnisse aus 20 verschiedenen Ländern: Australien, Belgien,Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien,Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Singapur, Spanien,Schweden, Schweiz, Großbritannien und die USA. Es wurden insgesamtüber 10.000 Verbraucher und über 150 Leitende Führungskräfte befragt.Untersucht wurden die Segmente Lebens-, Sach- undKrankenversicherung. In Deutschland wurden 505 Verbraucher und 20Führungskräfte befragt.Weitere Informationen und eine vollständige Kopie des Reportsfinden Sie hier:https://www.capgemini.com/de-de/service/world-insurance-report-2018/Pressekontakt:Achim SchreiberTel.: +49 69 9515-1281E-Mail: achim.schreiber@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEKatharina JarrahTel.: +49 89 38338-2738E-Mail: katharina.jarrah@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell