World InsurTech Report 2019: Partnerschafts-Ökosysteme für Versicherer noch Zukunftsvision (FOTO)

Berlin (ots) -Versicherer brauchen InsurTechs und weitere Partner - doch diewenigsten sind bereit zu intensiver KooperationDie Versicherungswirtschaft steht vor einem Strukturwandel: Eineintensive Zusammenarbeit mit InsurTechs ist unerlässlich, um densteigenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Diese verlangenzunehmend personalisierte, flexible Angebote und verknüpfte Services,so der heute von Capgemini und Efma veröffentlichte World InsurTechReport (WITR)."Durch die Entwicklung des Versicherungsmarktes müssen dieVersicherer über ihre traditionelle Rolle als Kostenträger ihrerKunden hinauswachsen: Sie werden als Partner Risiken managen undverhindern - und sie werden nicht mehr nur bei Versicherungsfragenumfangreich weiterhelfen, sondern auch in damit verknüpftenBelangen", sagt Gunnar Tacke, Managing Business Analyst beiCapgemini. "Um die Beziehung zu ihren Kunden zu vertiefen, müssen dieVersicherer stärker mit InsurTechs zusammenarbeiten. Denn sie sindihnen um einiges voraus, wenn es darum geht, auf Datenbasis mit denneuesten Technologien das Kundenerlebnis zu optimieren."Der World InsurTech Report skizziert ein neuesVersicherungs-Ökosystem mit einem offenen Marktplatz. Es basiert aufder Entwicklung kundenorientierter Neuheiten, einer strategischenAuswahl von InsurTechs sowie einem gemeinsamen Angebot undMarktauftritt.Vier grundlegende Veränderungen der BrancheDie Studie zeigt, wodurch sich die Branche wandelt:- Der Fokus wandert vom Produkt zur Customer Experience: 70 Prozentder Versicherer und InsurTechs gaben an, dass die Fokussierung aufganzheitliche Lösungen für Kunden entscheidend für den Aufbau desVersicherungsmarktes der Zukunft ist.- Daten entwickeln sich zum wichtigsten Kapital: Mehr als 70 Prozentder Versicherer und InsurTechs halten wegweisende Kompetenzen imDatenmanagement für unverzichtbar.- Ein Übergang vom exklusiven Besitz der Assets zur Sharing Economyzeichnet sich ab: Mehr als 35 Prozent der Versicherer und InsurTechshaben bereits erkannt, dass die gemeinsame Eigentümerschaft vonUnternehmenswerten unerlässlich ist.- Partnerschaften mit Spezialisten gehen über den traditionellen"Build or Buy"-Ansatz hinaus: 90 Prozent der InsurTechs und 70Prozent der etablierten Konzerne gaben an, dass sie zusammenarbeitenwollen. Sowohl die Versicherer als auch InsurTechs haben ein starkesInteresse an der Kooperation mit Unternehmen anderer Branchen wieGesundheitsdienstleistern und Akteuren aus dem Reise-, Transport- undGastgewerbe."Die Versicherer werden von Partnerschaften mit InsurTechsprofitieren, wenn der Markt immer dichter wird", sagte VincentBastid, Generalsekretär von Efma. "Die Daten zeigen, dass Versichererund InsurTechs bestrebt sind, Partnerschaften miteinander einzugehen,die letztendlich - in Form von erweiterten Produkten undDienstleistungen - dem Kunden zugute kommen."Digitale Reife - Wunsch statt WirklichkeitDie Versicherer erkennen zwar die Bedeutung dieser grundlegendenVeränderungen, doch es besteht eine erhebliche Lücke zwischen denErwartungen und der aktuellen digitalen Reife: So halten 79 Prozentder Versicherer wegweisende Kompetenzen im Datenmanagement fürwichtig, aber nur 37 Prozent verfügen über eine konkrete Strategiezur Digitalen Transformation. Auch gab mehr als ein Drittel (37Prozent) an, dass der gemeinsame Besitz von immateriellenVermögenswerten unerlässlich ist, aber nur 11 Prozent nutzen eineoffene Architektur, um mit anderen Industrieunternehmenzusammenzuarbeiten.Priorisierung von Zusammenarbeit und Partnerschaft nötig68 Prozent der Versicherer sagen, dass Partnerschaftenentscheidend sind, aber nur 32 Prozent arbeiten mitÖkosystem-Partnern zusammen, um Services mit Mehrwert anzubieten. Eindigital integriertes Ökosystem wird die personalisiertenEchtzeit-Erlebnisse, die Kunden sich wünschen, möglich machen. Diedigitale Integration ist unverzichtbar für die Versicherer, da ihreKunden mehr Komfort und nahtlosen Service erwarten. Partnerschaftenwerden zwar eindeutig zur Befriedigung dieser Bedürfnisse beitragen,aber bis dahin bleibt noch viel zu tun: Weniger als 40 Prozent deretablierten Versicherer wollen eine technologische Infrastrukturaufbauen, die für eine offene Zusammenarbeit mit InsurTechs geeignetist. Mehr als 60 Prozent der InsurTechs dagegen möchten mitVersicherern zusammenarbeiten, um eine solche Basis zu schaffen.Inventive Insurers am besten aufgestelltDie Studienautoren stellen fest, dass der Erfolg auf dem Markt derZukunft stark von der Fähigkeit der Versicherer abhängt, sich zuInventive Insurers zu entwickeln. Dies erfordert eine ausgeprägteredigitale Reife, mehr Agilität sowie die Teilnahme an Ökosystemen.Über offene Plattformen können sie erfolgreich mit InsurTechszusammenarbeiten und digitale, am Nutzererlebnis orientierteAngebote, entwickeln. Ein Inventive Insurer findet so innovativeWege, um stets die Kunden in den Mittelpunkt seines Geschäfts zustellen. Methodik der StudieDer World InsurTech Report (WITR) 2019 deckt alle drei großenVersicherungssegmente ab: Lebens , Kranken- und Sachversicherung. Diediesjährige Studie stützt sich auf Forschungsergebnisse aus Umfragenund Interviews mit traditionellen Versicherungsunternehmen undInsurTechs. Befragt wurden für diese Primärstudie über 75Führungskräfte aus 20 Märkten: Australien, Belgien, Brasilien, China,Dänemark, Deutschland, Frankreich, Indien, Israel, Italien, Japan,den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien,Südafrika, der Türkei, UK und den USA.About EfmaA global non-profit organization, established in 1971 by banks andinsurance companies, Efma facilitates networking betweendecision-makers. It provides quality insights to help banks andinsurance companies make the right decisions to foster innovation anddrive their transformation. Over 3,300 brands in 130 countries areEfma members. Headquarters in Paris. Offices in London, Brussels,Stockholm, Bratislava, Dubai, Milan, Montreal, Istanbul, Beijing,Tokyo, and Singapore. Visit www.efma.comÜber CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatzvon 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Mehr unterwww.capgemini.com/de. People matter, results count.Pressekontakt:Capgemini:Kora Alice LejkoTel.: +49 151 4025-1298E-Mail: kora-alice.lejko@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell