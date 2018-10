World InsurTech Report 2018: Etablierte Versicherer und InsurTechs kooperieren auf Augenhöhe (FOTO)

Berlin (ots) -Der InsurTech-Sektor boomt, dabei entstehen neue Formen derZusammenarbeit zwischen den etablierten Versicherungsunternehmen undderen Herausforderern, so die erste Ausgabe des heuteveröffentlichten World InsurTech Reports von Capgemini and Efma. InDeutschland schätzt die Versicherungsbranche vor allem die Fähigkeit,neue Services und Produkte in Kooperation mit InsurTechs schneller amMarkt einführen zu können.Laut der Studie sind sich die Versicherungsfachleute der gesamtenBranche einig, dass InsurTechs zukünftig durch ihre schnelle undagile Arbeitsweise das Kundenerlebnis neu definieren werden, zu einerEffizienzsteigerung beitragen und neue Geschäftsmodelle entstehenlassen. Die Branche erwartet außerdem, dass sich durch BigTechs* undAutomobilhersteller neue Wettbewerbssituationen ergeben. Das Ganzegeschieht vor dem Hintergrund eines stark wachsendenInsurTech-Sektors, in dem zwischen 2014 und 2017** dasInvestitionsvolumen durchschnittlich um 36,5 Prozent jährlichgewachsen ist.Einstimmiges Bild über die positiven Einflüsse von InsurTechsDass InsurTechs eine transformative Wirkung auf die Branche haben,stimmen mittlerweile fast alle Experten der Branche zu. Im Reportwurde die Frage nach den aktuellen und potenziellen Auswirkungen vonInsurTechs sowohl den Versicherungsunternehmen als auch denInsurTechs gestellt. Dabei gaben weltweit 67,1 Prozent und inDeutschland 83,3 Prozent der etablierten Versicherer an, dassInsurTechs das Kundenerlebnis neu definieren können. InsurTechsstimmen dieser Frage weltweit mit 91,7 Prozent zu, in Deutschlandsogar zu 100 Prozent. Weiterhin gaben weltweit 36,7 Prozent dertraditionellen Versicherungen an, dass InsurTechs neueGeschäftsmodelle einführen könnten, während in Deutschland 50 Prozentder etablierten Unternehmen dieser Meinung sind. Auch InsurTechsteilen diese Ansicht - weltweit zu 58,3 Prozent und in Deutschland zu60 Prozent. Dass InsurTechs die Fähigkeiten der etabliertenVersicherer verbessern können, gaben 35,4 Prozent der Versichererweltweit an, in Deutschland 33,3 Prozent. Diese Einschätzung teilendie InsurTechs weltweit zu 33,3 Prozent und in Deutschland zu 20Prozent.Zusammenarbeit steht im MittelpunktBeachtlich ist, dass weltweit fast 96 Prozent der Versichererangaben, in irgendeiner Weise mit InsurTechs zusammenarbeiten zuwollen, wobei ein Partnerschafts- und Solution-as-a-Service(SaaS)-Ansatz weit verbreitet ist. Die überwiegende Mehrheit (77,9Prozent) erklärte, dass "Partnerschaften zur Entwicklung einer neuenLösung" ihr bevorzugter Ansatz sei. Eine ähnliche Mehrheit (75,8Prozent) sagte, dass sie sich einen SaaS-Ansatz für dieZusammenarbeit mit InsurTechs wünscht. Für ein Drittel (32,6 Prozent)kommen Akquisitionen von InsurTechs in Frage.Die etablierten Versicherer antworteten auf die Frage nach denVorteilen der Zusammenarbeit zu 77,2 Prozent (66,7 Prozent inDeutschland), dass sie dadurch das Kundenerlebnis verbessern könnten,59,5 Prozent sahen die schnellere Markteinführung als Plus - wobei zudiesem Punkt 100 Prozent der deutschen Versicherer zustimmten - 46,8Prozent erhoffen sich neue digitale Fähigkeiten und 40,5 Prozentrechnen sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern aus(jeweils 50 Prozent Zustimmung in Deutschland). In Deutschlandschätzen außerdem 66,7 Prozent der etablierten Versicherer dieFähigkeit der InsurTechs, neue Einnahmequellen zu erkunden (weltweit36,7 Prozent). Zu den gefragten InsurTech-Anbietern, die für kurz-bis mittelfristige Partnerschaften in Betracht kommen, gehörenDatenspezialisten (identifiziert von 62 Prozent der etabliertenUnternehmen), Schadendienstleister (51,9 Prozent),Front-Office-Lösungsanbieter (51,9 Prozent) undTechnologiespezialisten (55,7 Prozent)."Die sich stetig weiter entwickelnden Kundenanforderungen förderndas Wachstum von branchenübergreifenden Ökosystem-Modellen, in denenKunden umfassende Lösungen für das tägliche Leben suchen. Da ist esklar, dass Versicherer und InsurTechs nur in der Zusammenarbeit einenSchlüssel für eine starke Positionierung sehen, um nicht nurProdukte, sondern umfassende Services bieten zu können. Agilität undIntegrationsfähigkeit in digitale Ökosysteme werden kritischeErfolgsfaktoren, um mit der Dynamik des Marktes mitzuhalten. Diekünftigen Branchenführer wird man daran erkennen, dass sie dierichtigen Partner und eine Chemie in der Zusammenarbeit gefundenhaben, um sich nachhaltig und gleichzeitig agil in der Branche zupositionieren", sagt Gunnar Tacke, Managing Business Analyst vonCapgemini in Deutschland.Versicherer fürchten Amazon als Hauptkonkurrenten in der ZukunftParallel zum Aufstieg von InsurTechs gehen die traditionellenVersicherer davon aus, dass eine neue Welle des Wettbewerbs inKombination von Produktionsunternehmen aus der Automobilindustrie undBigTech-Firmen ausgehen wird. Unter den etablierten Versicherernidentifizierten 81 Prozent Amazon als die Hauptquelle fürpotenziellen neuen Wettbewerb, 59,5 Prozent verwiesen auf andereBigTechs (wie Alibaba) und Produkt-Hersteller. In Deutschland sehensogar 100 Prozent Amazon als die Hauptbedrohung an und 83,3 Prozentandere BigTechs."Neuer Wettbewerb erfordert, dass die etablierten Versicherer agilund innovativ sind. 