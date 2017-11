World Innovation Summit for Health gibt die Termine für die Konferenz 2018 bekannt

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Der World Innovation Summit for Health (WISH) hat heute bekanntgegeben, dass der WISH 2018 am 13. und 14. November 2018 im QatarNational Convention Centre, Doha, stattfinden wird.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/610520/WISH_2018.jpg )Zum vierten Mal wird der WISH eine Versammlung der globalenFührer, politischen Entscheidungsträger und Innovatoren imGesundheitswesen zusammenbringen und diese auffordern, neue Wege füreine gesündere Welt durch gemeinsame Anstrengungen und den Austauschneuer Ideen zu erkunden.Auf dem Gipfeltreffen werden Forschungsergebnisse zu einer Reihegesundheitsbezogener Themen bekannt gegeben werden. Die konkretenThemen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, und diesewerden sich auf eine Reihe medizinischer, sozialer, humaner undrichtlinienbezogener Themen konzentrieren. Auf dieser Veranstaltung,die alle zwei Jahre stattfindet, werden bekannte Fachleute auftreten,die von ihren Erfahrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb desGesundheitssektors berichten werden.Im nächsten Jahr findet die Eröffnungsveranstaltung von "The WISHHub" statt, auf der interaktive Demonstrationen zugesundheitsbezogenen Technologien stattfinden werden ? wie zumBeispiel Robotikgeräte, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität? und die Teilnehmer an dem Gipfeltreffen erhalten die Möglichkeitzum Networking sowie zur Teilnahme an informellen Diskussionsgruppen,und sie können die Autoren der neuesten Berichte von WISH treffen.Während einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Termine des WISH2018 gab Professor The Lord Darzi of Denham, Executive Chair vonWISH, bekannt, dass jetzt Bewerbungen für den WISH 2018 InnovationShowcase-Wettbewerb eingereicht werden können ? einem Wettbewerb, derUnternehmern und Innovatoren in der Gesundheitsbranche weltweitoffensteht. Dieser Wettbewerb bietet ihnen die Gelegenheit, ihreinnovativen Projekte oder Produkte auf dem Gipfeltreffen des nächstenJahres vorzustellen.Lord Darzi wurde auf der Pressekonferenz von Omran Hamad AlKuwari, Executive Director des CEO-Büros der QF, begleitet. LordDarzi sagte: "Da wir die Gestaltung unseres vierten Gipfeltreffensplanen, denke ich, dass wir auf das bisher Erreichte stolz seinkönnen und dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass unsereGemeinschaft von Führungskräften weiterhin im weltweitenGesundheitssektor einzigartig und ambitioniert ist, wenn es darumgeht, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zum Aufbau einergesünderen Welt zu erkunden."WISH ist eine Initiative der Qatar Foundation for Education,Science and Community Development (QF). Auf dem WISH-Gipfeltreffen2016 waren 112 Länder vertreten. Die Ministerdelegationen beim WISH2016 vertraten 2,6 Mrd. Menschen ? einen von drei Menschen auf derErde ? und Gesundheitsbudgets in Höhe von mehr als 1,4 Billionen US$.Für weitere Informationen zum WISH 2018 besuchen Sie bittehttp://www.wishqatar.orgPressekontakt:Nicholas BradshawCommunications Manager bei WISH QatarE-Mail-Adresse: nbradshaw@qf.org.qaTel.: Mobil: +974 55056082Festnetz: +974-44547353Original-Content von: The World Innovation Summit for Health (WISH),, übermittelt durch news aktuell