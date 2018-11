World Innovation Summit for Health (WISH) 2018

Doha, Qatar (ots/PRNewswire) -Eine Gemeinschaft, ein Ziel: Eine gesündere Welt durch globaleZusammenarbeitEs werden die letzten Anträge für die Teilnahme an der4. Ausgabedes World Innovation Summit for Health in Doha, Katar, vom 13. bis14. November 2018, angenommen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778386/Michael_Phelps.jpgAls Initiative der Qatar Foundation for Education, Science andCommunity Development (QF) hat WISH einige der weltweit führendenGesundheitsexperten und politischen Entscheidungsträger gewonnen undsie damit beauftragt, bei der Bewältigung einiger der größtenglobalen Herausforderungen im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten.Das Thema für WISH 2018 lautet: "Eine Gemeinschaft, ein Ziel: Einegesündere Welt durch globale Zusammenarbeit" und spiegelt dieTatsache wider, dass Krankheiten und Gesundheitsfragen keine Grenzenkennen. Wie in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr rund 2000Gesundheitsexperten, Innovatoren, Unternehmer, politischeEntscheidungsträger und Minister aus über 100 Ländern zum Gipfelerwartet."WISH 2018 wird sehr aufregend werden und erstaunliche Ergebnissein Form von Veränderungen auf lokaler Ebene in einer Art und Weiseumsetzen, die sich tatsächlich auf die Menschheit auswirkt", sagteProfessor Lord Darzi of Denham, Executive Chair von WISH.Beim Gipfel werden die ehemalige irische Präsidentin MaryRobinson, der ehemalige britische Außenminister David Miliband undder 23-fache Olympiasieger im Schwimmen, Michael Phelps, alsHauptredner erwartet.Weitere namhafte Teilnehmer sind Dr. Matshidiso Moeti,Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika;Dr. Victor Dzau, Präsident der US National Academy of Medicine;Maurizio Vecchione, Executive Vice President bei Global Good &Research; und Dr. Neil Leibowitz, Chief Medical Officer beimOnlinetherapie-Dienstleister TalkSpace.Neun Podiumsdiskussionen, die auf evidenzbasierten Untersuchungenberuhen, werden einige der dringendsten Herausforderungen imGesundheitswesen der Welt aufzeigen und behandeln. Die Hauptthemensind Angst und Depression, Datenwissenschaft und KünstlicheIntelligenz (KI), Design im Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgungin Konfliktzonen, Augengesundheit, Palliativmedizin und islamischeEthik, Krankenpflege und allgemeine Gesundheitsversorgung, die Rolledes Privatsektors im Gesundheitswesen und virale Hepatitis.Der WISH Innovation Hub, ein erweiterter interaktiverAusstellungsraum, präsentiert einige der aufregendstenGesundheitsinnovationen der Welt. Außerdem werden informelleDiskussionen stattfinden, praktische Erfahrungen mit Technologienangeboten und eine Vielzahl von Netzwerkmöglichkeiten geschaffen. ImInnovation Hub werden auch eine Reihe von wegweisenden Organisationenaus der ganzen Welt vertreten sein, darunter Save The Children, TheCarter Center, Orbis Flying Eye Hospital und die von Bill Gatesfinanzierte Global Good Initiative.Wenn Sie mehr über WISH erfahren und sich für den bevorstehendenGipfel anmelden möchten, besuchen Sie bitte http://www.wish.org.qaund @WISHQatar (http://twitter.com/WISHQatar) in den sozialen Medien.Pressekontakt:Nicholas BradshawCommunications and Partnerships Manager bei WISH+974-4454-7353Original-Content von: World Innovation Summit for Health (WISH), übermittelt durch news aktuell