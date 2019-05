World Gold Council: Steigende Nachfrage der Zentralbanken und EFT nach Gold in Q1

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

London (ots/PRNewswire) - Laut dem aktuellen Bericht "Gold DemandTrends" des World Gold Council ist die weltweite Nachfrage nach Goldim ersten Quartal 2019 auf 1.053,3 t gestiegen, ein Zuwachs von 7 %gegenüber dem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Hauptgrund fürdiese jährliche Steigerung waren kontinuierlich zunehmende Käufe derZentralbanken sowie ein Zuwachs bei Exchange Traded Funds (EFT) mitGolddeckung.Zentralbanken kauften in Q1 145,5 t Gold, das sind 68 % mehr alsim gleichen Zeitraum 2018 mit dem besten Jahresauftakt seit 2013.Risikostreuung und der Wunsch nach einer sicheren, liquiden Anlagewaren wieder einmal die treibende Kraft hinter diesem Kaufverhalten.Auf rollierender 4-Quartalsbasis haben die Goldkäufe für unsere Seriemit 715,7 t ein Allzeithoch erreicht.In Q1 stieg die Nachfrage des Schmucksektors gegenüber demgleichen Berichtszeitraum des Vorjahres um 1 % auf 530,3 t, wobeiIndien der nachfragestärkste Markt war. Sinkende Rupien-GoldpreiseEnde Februar und Anfang März auf dem lokalen Markt trafen auf dietraditionelle Hochzeitssaison mit starken Goldkäufen, was dieNachfrage in Indien auf 125,4 t trieb, ein Zuwachs um 5 % gegenüberdem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres und das besteQ1-Quartalsergebnis seit 2015.ETF und vergleichbare Produkte trugen in Q1 40,3 t bei, 49 % mehrals im Vorjahr. In den USA und Europa notierte Fonds profitierten vomgrößten Zufluss, wobei das US-Geschäft größeren Schwankungen unterlagund das Europageschäft mit fortgesetzter geopolitischer Instabilitätzu kämpfen hatte.Mit 257,8 t waren Investitionen in Barren und Münzen leichtrückläufig (1 %). Einziger Grund hierfür war eine sinkende Nachfragenach Goldbarren; die offizielle Nachfrage nach Münzgold stieg um 12 %auf 56,1 t. China und Japan waren die Hauptverursacher des Rückgangs:In Japan gab es nach einem starken Anstieg des lokalen Preises imFebruar eine negative Investitionsbilanz zu den Gewinnmitnahmen.Gold zur Verarbeitung in Produkten wie Elektronik-, Wireless- undLED-Beleuchtungssystemen fiel um 3 % auf 79,3 t. Handelskonflikte,schleppende Verkäufe von Unterhaltungselektronik und eineschwächelnde Weltkonjunktur wirkten sich negativ auf denTechnologiesektor aus.Alistair Hewitt, Head of Market Intelligence beim World GoldCouncil, kommentierte:"Anfang 2019 zog die Nachfrage nach Eigenkapital- undSchuldinstrumenten stark an, aber der Appetit nach Gold bliebweiterhin robust. In Q1 stockten die Zentralbanken ihre Goldbeständeweiter auf, und auch ETF verzeichneten einen stärkeren Zufluss imVergleich zum ersten Quartal 2018. Die europäischen Investitionen inETF erreichten ein Allzeithoch, und die Zahlen für dieses Quartallegen nahe, dass die zugrundeliegenden Faktoren - negative Erträgeauf öffentliche Schuldinstrumente der Eurozone, geopolitischeUnsicherheiten und Fluktuationen der Finanzmärkte - dieInvestitionsnachfrage weiter bestimmen werden. Darüber hinaus ist zuerwarten, dass eine Aussetzung und möglicherweise Lockerung derGeldpolitik durch Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks dieNachfrage nach Gold begünstigen werden."In Q1 war das Gesamtangebot an Gold mit 1.150 t nahezuunverändert. Eine leichte Erhöhung bei Minenförderung und Recyclingwurde durch einen Rückgang bei Netto-Sicherungsgeschäftengeschmälert. Verglichen zu Q1 2018 gab es bei Minenförderung undRecycling mit 852,4 t bzw. 287,6 t einen leichten Anstieg.Es folgen die Eckdaten des Berichts Gold Demand Trends Q1 2019:- Die Gesamtnachfrage belief sich auf 1.053,3 t, eine Steigerung von7 % im Vergleich zu Q1 2018 (984,2 t).- Die gesamte Verbrauchernachfrage war mit 788,1 t gegenüber 788,6 tim gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres praktisch unverändert- Die gesamte Investitionsnachfrage stieg um 3 % auf 298,1 tgegenüber 288,4 t in Q1 2018- Die weltweite Nachfrage des Schmucksektors stieg um 1 % auf 530,3 tgegenüber 527,3 t im gleichen Berichtszeitraum 2018- Die Nachfrage der Zentralbanken stieg um 68 % auf 145,5 t gegenüber86,7 t in Q1 2018- Die Nachfrage des Technologiesektors sank um 3 % auf 79,3 tgegenüber 81,8 t in Q1 2018- Das Gesamtangebot war mit 1.150 t gegenüber 1.153,1 t im gleichenBerichtszeitraum des Vorjahres nahezu unverändert- Das Recyclingsegment stieg um 5 % auf 287,6 t gegenüber 274,6 t inQ1 2018Der Bericht Gold Demand Trends Q1 2019 inklusive detaillierterDaten von Metals Focus kann aufhttp://www.gold.org/research/gold-demand-trends und auf unseren iOS (https://itunes.apple.com/us/app/research-market-leading-research/id574821285?ls=1&mt=8) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.worldflow.wmd.gold.research.wgc) Apps eingesehenwerden. Die Daten zu Gold Demand Trends können auch mit unsereminteraktiven Grafik-Toolhttp://www.gold.org/data/gold-supply-and-demand/gold-market-chartbetrachtet werden.Folgen Sie dem World Gold Council auf Twitter @goldcouncil(https://twitter.com/goldcouncil) und Liken Sie uns auf Facebook(https://www.facebook.com/worldgoldcouncil).World Gold CouncilDer World Gold Council ist die Marktentwicklungsorganisation fürdie Goldindustrie. Unser Ziel ist es, die Nachfrage nach Gold zustimulieren und zu stützen, der Branche Orientierung zu bieten undals globale Autorität auf dem Goldmarkt zu agieren.Wir entwickeln auf Grundlage unserer maßgeblichen Marktkenntnisauf Gold basierende Lösungen, Dienstleistungen und Produkte. Umunsere Ideen umzusetzen, arbeiten wir mit verschiedenen Partnernzusammen. Folglich erzeugen wir strukturelle Veränderungen in derNachfrage nach Gold in allen wichtigen Marktsektoren. Wir verschaffenEinblick in die internationalen Goldmärkte und helfen Menschen, diewohlstandserhaltende Qualität von Gold und seine Rolle bei densozialen und ökologischen Bedürfnissen der Gesellschaft besser zuverstehen.Die Mitgliedschaft des World Gold Council setzt sich aus denweltweit führenden und fortschrittlichsten Goldabbaufirmen zusammen.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/878918/World_Gold_Council_Logo.jpgPressekontakt:Stephanie MackrellWorld Gold CouncilT +44-207-826-4763E stephanie.mackrell@gold.orgEloise CazaletEdelmanT +44-203-047-2587E gold@edelman.comOriginal-Content von: World Gold Council, übermittelt durch news aktuell