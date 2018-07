World Fuel Services: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Für die Aktie World Fuel Services stehen per 06.07.2018 20,5 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. World Fuel Services zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir World Fuel Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob World Fuel Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an acht Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über World Fuel Services dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der World Fuel Services als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu World Fuel Services vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 38 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 85,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 20,5 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der World Fuel Services beläuft sich mittlerweile auf 26,56 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 20,5 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,82 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 21,94 USD. Somit ist die Aktie mit -6,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".