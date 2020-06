World Food Convention - Digital Edition 2020: Ernährungssicherheit und -strategien nach Covid-19 (FOTO)

Berlin (ots) - Covid-19 ist für die europäische Landwirtschaft eine Herausforderung. In den Entwicklungsländern hat die Pandemie aber noch weit größere Auswirkungen. Zulieferindustrien sind zusammengebrochen, Lieferketten wurden gekappt, Felder liegen brach, den Menschen fehlen Lebensmittel.Wie diese globale Krise erfolgreich zu überwinden ist und mit welchen Strategien resiliente Nahrungssysteme, Kreislaufwirtschaften und Kleinbauern langfristig in Europa und weltweit zu sichern sind, darüber sprechen wir bei derTagesspiegel World Food Convention - Digital Edition 2020am Donnerstag, 25. Juni 2020von 15:00 - 17:00Unsere Gäste (u.a.)Dr. Theo de Jager , Präsident, World Farmers' Organisation (WFO) ; Liam Condon , Mitglied des Vorstands, Bayer AG ; Agnes Kalibata , Präsidentin, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) ; David Beasley , Exekutivdirektor, Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ; Janusz Wojciechowski , Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen UnionDie diesjährige Konferenz dient als öffentlich zugängliche digitale Plattform für den Austausch und die Entwicklung strategischer Kooperationen. Höhepunkt ist der Virtual Summit am 25. Juni 2020 ab 15.00 Uhr. Konferenzsprache ist Englisch.Wir laden Sie herzlich dazu ein. Infos zu Sprechern und das Programm finden Sie online (https://veranstaltungen.tagesspiegel.de/event/4ca19f2a-11db-4156-b74a-5d 8ce289964c/summary?5S%2CM3%2C4ca19f2a-11db-4156-b74a-5d8ce289964c=) .Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewgespräche mit den Vortragenden.Melden Sie sich dafür bitte bei:Meike von Wysocki, PR-Referentinmeike.vonwysocki@tagesspiegel.dePressekontakt:Meike von WysockiPR-ReferentinE-Mail: meike.vonwysocki@tagesspiegel.de http://www.tagesspiegel.de/presseportalTwitter: @TspVerlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80466/4627455OTS: Verlag Der Tagesspiegel GmbHOriginal-Content von: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, übermittelt durch news aktuell