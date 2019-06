World FinTech Report 2019: Akteure des Finanzsektors müssen wesentlich intensiver zusammenarbeiten (FOTO)

Berlin (ots) -Noch ist Open Banking nicht ausgereift, doch schon tritt dieFinanzdienstleistungsbranche in eine neue Phase der Innovation ein -genannt "Open X". Sie erfordert eine deutlich engere Zusammenarbeitund Spezialisierung auf die jeweilige Stärke der Kooperationspartner.Zu diesem Ergebnis kommen die Studienautoren des World FinTech Report(WFTR) 2019, den Capgemini und Efma heute veröffentlicht haben.Banken und andere Akteure des Finanzdienstleistungssektors solltenihre Geschäftsmodelle entsprechend weiterentwickeln.Der WFTR 2019 identifiziert eine doppelte Herausforderung:FinTechs kämpfen damit, ihr Geschäft zu skalieren und die Bankenzögern immer noch bei der Zusammenarbeit mit FinTechs. Infolgedessenwollen die Branchenakteure über Open Banking hinaus gehen."Open Banking gilt seit langem als Transformationsziel derFinanzdienstleistungsbranche. Der World Fintech Report zeigt auf,dass die Entwicklung aber deutlich über Bankdienstleistungenhinausgeht", sagt Klaus-Georg Meyer, Leiter Business & TechnologyConsulting Financial Services bei Capgemini in Deutschland. "DieBranche steht am Beginn einer grundlegenden Weiterentwicklung zuintegrierten Marktplätzen, die sowohl Finanzdienstleistungen, alsauch Services jeglicher Art anbieten. Das nennen wir Open X . In OpenX werden Daten nahtlos ausgetauscht und die Ökosystempartner arbeitenwesentlich intensiver zusammen. Unsere Untersuchungen zeigen, dasssowohl Banken als auch FinTechs zukünftig noch deutlich offener seinmüssen, als viele bisher dachten."Bei Open X handelt es sich um eine effektivere, strukturiertereForm der Zusammenarbeit - ermöglicht durch die Standardisierung derAnwendungsprogrammschnittstellen (Application Program Interface /API) und durch gemeinsame Erkenntnisse aus Kundendaten. Dieserintegrierte Marktplatz schafft spezialisierte Rollen für jeden Akteurund ermöglicht einen nahtlosen Austausch von Daten undDienstleistungen. So kann er die Kundenzufriedenheit steigern und dieProduktinnovation beschleunigen.Open X wird die Normen der Finanzdienstleistungsbranche verändernDas Aufkommen von Open X wird von vier grundlegenden Veränderungenangetrieben:1. einem Umschwenken vom Fokus auf Produkte hin zum Fokus auf dasKundenerlebnis2. der Entwicklung von Daten zur entscheidenden Ressource3. der Abwendung von einer proprietären Betrachtung des Kunden undseiner Daten, hin zur gemeinsamen Nutzung dieser Informationen4. ein häufigeres Eingehen von Innovationspartnerschaften statteigene Lösungen zu entwickelnOpen X wird die Finanzdienstleistungsbranche zu gemeinsamenÖkosystemen und geteilten Marktplätzen führen, in denen Produkte undDienstleistungen neu gebündelt werden. Dafür müssen sowohl Banken alsauch FinTechs und andere Partner ihre Strategien für Innovation undKundenbetreuung neu bewerten.APIs sind die Tore zu Open XAPIs ermöglichen Dritten, in einer kontrollierten Umgebung aufBanksysteme und -daten zuzugreifen. Sie werden als Katalysatoren zurEntstehung des Open-X-Marktplatzes beitragen. Während Kundendaten inder Branche bereits weitgehend geteilt und genutzt werden, sindstandardisierte APIs nicht selbstverständlich. Die Anforderungen undRegularien sind komplex, doch Standardisierung wird helfen, Betrug zureduzieren, die Kompatibilität zu verbessern, die Markteinführung zubeschleunigen und die Skalierbarkeit zu erleichtern.Laut WFTR 2019 prüfen die Branchenakteure zwei potenzielleMonetarisierungsmodelle für APIs: Revenue Sharing, was 60 Prozent derBanken und 70 Prozent der FinTechs für machbar halten, undAPI-Zugangsgebühren, die 46 Prozent der Banken und 55 Prozent derFinTechs unterstützen. Allerdings sieht sich nur etwa ein Drittel derFührungskräfte von Banken derzeit in der Lage, APIs zumonetarisieren.Bedenken zu Datenschutz, Sicherheit und Zusammenarbeit könnten denFortschritt hemmenWährend Banken und FinTechs erklärten, dass sie die Bedeutung derZusammenarbeit sehen, stehen für sie jedoch Bedenken zur Privatsphäreund Sicherheit im Vordergrund: Auf die Frage, was sie bei OpenBanking beunruhigt, antwortete eine große Mehrheit der Banken:Datensicherheit (76 Prozent), Kundendiskretion (76 Prozent) undKontrollverlust über Kundendaten (63 Prozent). FinTechs waren zwaroptimistischer bezüglich Open Banking, aber auch von ihnen äußertensich 50 Prozent besorgt über Sicherheit und Datenschutz und 38Prozent über einen Kontrollverlust bei Kundendaten.Auf die Frage nach Hindernissen für eine effektive Zusammenarbeitwiesen 66 Prozent der Banken und 70 Prozent der FinTechs aufUnterschiede in der Unternehmenskultur und Mentalität hin; 52 Prozentder Banken und 70 Prozent der FinTechs nannten Prozessbarrieren und54 Prozent der Banken sowie 60 Prozent der FinTechs einen Mangel anlangfristigen Visionen und Zielen. Nur 26 Prozent der Führungskräftevon Banken und 43 Prozent der FinTech-Führungskräfte gaben an, denrichtigen Open-Banking-Kooperationspartner bereits gefunden zu haben.Diese Antworten deuten darauf hin, dass viele Banken und FinTechs aufOpen Banking weiterhin schlecht vorbereitet sind - und damit erstrecht auf die gestiegenen Anforderungen an den Datenaustausch und dieIntegration, die Open X mit sich bringen wird.Open-X-Teilnehmer müssen strategische, spezialisierte RollenwählenInnerhalb des Open-X-Marktplatzes sollten die Banken zunächst ihrintegriertes, traditionelles Modell optimieren und sich dann aufBereiche spezialisieren, in denen sie besondere Stärken haben. DerWFTR 2019 identifiziert drei strategische Rollen, die sichvoraussichtlich als Teil von Open X entwickeln werden:- Anbieter werden Produkte und Dienstleistungen entwickeln- Aggregatoren werden Produkte und Dienstleistungen auf dem Marktsammeln, sie über eigene Kanäle vertreiben und Kundenbeziehungenpflegen- Orchestratoren werden als Koordinatoren des Marktes dieInteraktion der Partner ermöglichenDer Studie zufolge wird ein Ökosystem aus Spezialisten Vorteilegegenüber integrierten Unternehmen haben und beispielsweise eineschnellere Time-to-Market erreichen sowie den individuellenAnforderungen der Kunden besser gerecht werden."Die Ergebnisse der Studie könnten deutlicher nicht sein:Zusammenarbeit wird die Grundlage für die Zukunft derFinanzdienstleistungen sein", sagte Vincent Bastid, Generalsekretärvon Efma. "Nur durch Zusammenarbeit und die Übernahme neuer,spezialisierter Rollen können sowohl Banken als auch FinTechs Erfolghaben und ihre Kunden optimal bedienen. Es ist klar, dass es nach wievor viele Hindernisse für die Zusammenarbeit gibt - doch es istdringend nötig, sie zum gegenseitigen Nutzen zu überwinden."Methodik der StudieDer World FinTech Report 2019 basiert auf einer globalen Befragungvon 116 traditionellen Finanzdienstleistungsunternehmen und 40FinTech-Firmen, darunter Banken, Kredit-, Zahlungs- undTransferinstitute sowie Vermögensverwalter. Die Fragen zielten aufdie Perspektiven sowohl von FinTech als auch von traditionellenFinanzdienstleistungsunternehmen ab und untersuchten die Entstehungvon Open Banking in der Finanzdienstleistungsbranche. 