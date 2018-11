World Energy Markets Observatory 2018: Chinas Bedeutung für den Energiemarkt steigt

Berlin (ots) -- China wird zum vorherrschenden Akteur im Energiesektor- Die Ziele des Pariser Klimaabkommens 2015 könnten aufgrund derwirtschaftlichen Erhohlung außer Reichweite geraten.- Während sich die Finanzkraft der Energiebranche wieder erholte,wird ihre Transformation, vor dem Hintergrund neuer Wettbewerber,immer dringlicher- Die gesamte Wertschöpfungskette ist von der digitalenTransformation betroffen.China festigt seine Rolle als weltweit führender Akteur in denBereichen Technologie, Ausrüstung und Energieversorgung, gleichzeitigerhöht das globale Wirtschaftswachstum den Energiebedarf und stelltdamit die Erreichbarkeit der langfristigen Klimaziele in Frage. Diesgeschah trotz schnell steigender europäischer CO2-Preise undfallenden Kosten für Erneuerbare Energien. Zwischenzeitlich habenPreisteigerungen bei den fossilen Energieträgern insbesondere inEuropa zu höheren Preisen auf den Großhandelsmärkten für Strom undGas geführt. Im Gegenzug hat sich die finanzielle Lage derEnergieversorger verbessert und das Wettbewerbsumfeld geändert. Mitdem zunehmenden Markteintritt neuer Wettbewerber passenEnergieversorger ihre Geschäftsmodelle durch den Einsatz neuerTechnologien, wie Internet of Things (IoT), Künstlicher Intelligenz(KI), Robotics und Blockchain an. Von der digitalen Transformationsind alle Teile der Wertschöpfungskette betroffen, angefangen bei denKundenbeziehungen über die operativen Prozesse bis hin zu Netzen undinteraktiven Dienstleistungen. Zu diesen Ergebnissen kommt diezwanzigste Ausgabe des jährlich erscheinenden World Energy MarketsObservatory (WEMO) von Capgemini in Zusammenarbeit mit De PardieuBrocas Maffei und Vaasa ETT.Andreas Weiler, Leiter Energy & Utilities DACH bei Capgemini: "Wirbeobachten, wie jetzt auch die großen Öl- und Gasunternehmen auf dieMärkte für Endkunden und Erneuerbare Energien drängen und hier starkeAmbitionen zeigen. Gleichzeitig sind die Geschäftsmodelle deretablierten Energieversorger erheblichen Veränderungen unterworfen:Neben der Ausrichtung auf dienstleistungsbasierte Geschäftsmodellegilt es nun, den Automatisierungsgrad voranzutreiben und damitverbundene personelle Herausforderungen frühzeitig anzugehen. Dieetablierten Energieversorger müssen jedenfalls ihreTransformationsbemühungen verstärken, wenn sie im Rennen bleibenwollen mit den neuen Playern, wie Technologiekonzernen,Einzelhändlern oder Öl-Multis."Die vier wichtigsten Ergebnisse des WEMO 2018 im Überblick:1. China, der zweitgrößte Energieverbraucher der Welt, führenderEmittent von Treibhausgasen (THG) und wichtiger Lieferant vonEnergietechnik und Schlüsselakteur bei kritischen Ressourcen, istunterdessen auch zu einem wichtigen Investor in der Strombranchegeworden.Der Energiebedarf Chinas wächst stetig, 2017 erhöhte das Landseine Importe von flüssigem Erdgas um 46 Prozent und verursachtedamit 30 Prozent des weltweiten Nachfragewachstums. Die Verschmutzungist nach wie vor ein Problem und China ist der weltweit größteVerursacher von Treibhausgasen. Die Republik verfolgt bei derEntwicklung von energietechnischen Anlagen eine langfristige Politikund betreibt diese zunächst nur für den heimischen Markt, bevor siedie Anlagen dann auch international verkauft. Sie exportiertaggressiv Kohlekraftwerke, 700 davon befinden sich derzeit im Bau,Photovoltaik-Solarzellen, die fast die Hälfte der weltweit neuinstallierten Leistung abdecken sowie Windkraftanlagen. Der Studiezufolge dürften Stromspeicher und Elektrofahrzeuge sowieKernreaktoren die nächste Welle der chinesischen Ausrüstungsexportesein. China hat auch einen dominanten Anteil (95 Prozent) an derweltweiten Produktion von begehrten, seltenen Metallen und Erden, diefür die Energiewende benötigt werden. Darüber hinaus hat China seinejahrzehntelange dynamische Akquisitionspolitik in Afrika, Südamerikaund Asien nun auch auf europäische Stromnetze undVersorgungsunternehmen ausgeweitet.2. Das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt die Erreichung derKlimaziele, hat aber im Gegenzug zu einer Erholung der Preise amStrom- und Gasgroßhandelsmarkt geführt, was wiederum die finanzielleLage der Energieversorger verbesserte.Nach drei Jahren in denen die Treibhausgasemissionen stagnierten,stiegen sie 2017 um 1,4 Prozent, angetrieben durch dasWirtschaftswachstum welches die Energienachfrage stimulierte. Dieohnehin schon fragilen Klimaschutzziele der Pariser Klimavereinbarung2015 könnten trotz des deutlichen Anstiegs der CO2-Preise in Europavon 5 EUR/ t Anfang 2017 auf 20 EUR Anfang September 2018 gefährdetsein, resultierend aus der sich erholenden Weltwirtschaft und denMaßnahmen der Europäischen Union.Colette Lewiner, Senior Advisor für Energie undVersorgungsunternehmen bei Capgemini: "2017 stiegen dieTreibhausgasemissionen dank der stärkeren Wirtschaft zum ersten Malseit mehreren Jahren wieder an. Aufgrund dessen können dieKlimaschutzziele bis 2050 möglicherweise nicht erreicht werden. DieEuropäische Union hat einige, unzulängliche Maßnahmen ergriffen, umeinen sinnvollen CO2-Preis von rund 55 EUR/t zu erreichen. Dafürwären CO2-Mindestpreise entweder auf regionaler oder nationaler Ebeneerforderlich."3. Die Preise für Erneuerbare Energien und Speicher sind weitergesunken. Jedoch sorgen technologische Grenzen, aber auch hoheEntwicklungskosten dafür, dass in den meisten Ländern einevollständige Stromerzeugzung aus Erneuerbaren Energien noch in weiterFerne liegt.In den letzten zwölf Monaten sind die Kosten für ErneuerbareEnergien weiter gesunken, allein 20 Prozent für Photovoltaik (PV):Die Kosten für Onshore-Windkraft und PV im Großmaßstab werden imVergleich zu den meisten traditionellen Stromerzeugungsressourcenfast überall wettbewerbsfähig, ohne hierbei die Kosten für eineneventuell notwendigen, zusätzlichen Netzausbau zu berücksichtigen.Die Batteriekosten folgen dem gleichen Abwärtstrend. DieseKombination könnte einige Länder wie Dänemark dazu veranlassen, sichZiele für einen Erzeugung komplett auf Basis Erneuerbarer Energien zusetzen. Für größere Länder und Regionen ist solch ein Vorhabenderzeit, aufgrund von noch vorhandenen Einschränkungen in Technologieund Fluktuationsmanagement, sowie hohen Implementierungskosten, auchunter Verwendung von Batteriespeichern im großen Stil, noch nichtdurchführbar.4. Die Versorgungslandschaft entwickelt sich weiter im Rahmen derfinanziellen Erholung in der Branchen, gleichzeitig entstehen neueHerausforderungen.Insbesondere in Europa war eine leichte Verbesserung derfinanziellen Lage der Energieversorger zu verzeichnen, was auf eineErholung der Großhandelspreise im Strom- und Gasmarkt sowie auferste erfolgreiche Anpassungen der Geschäftsmodelle derBrachenteilnehmer zurückzuführen ist. Diese Situation hat zurInitiierung zahlreicher Transformationsvorhaben sowie zu Fusions- undÜbernahmemaßnahmen geführt, wobei jedes Land seinen eigenen Weg geht:Deutsche Energieversorger konzentrieren sich auf Teile derWertschöpfungskette, Großbritannien korrigiert einige Folgen derLiberalisierung des Endkundenmarktes mit neuen Regulierungen,asiatische Märkte beginnen den Deregulierungsprozess und überallbetreten neue Akteure den Markt.Über den WEMODas World Energy Markets Observatory ist eine jährlichePublikation von Capgemini, welche die wichtigsten Indikatoren derStrom- und Gasmärkte in Europa, Nordamerika, Australien undSüd-Ost-Asien beobachtet und über die Entwicklungen undTransformationen in der Branche berichtet. Die zwanzigste Ausgabe,die hauptsächlich auf öffentlichen Daten und Capgeminis Expertise imEnergiesektor basiert, bezieht sich auf Daten von 2017 und Winter2017/2018. Besonderes Wissen zu Regulation, Klimaherausforderungenund Kundenverhalten wurde von Forschungsteams von De Pardieu BrocasMaffei und VaasaET beigetragen. Ein vollständiges Exemplar desBerichts, der Infografiken und Podcasts können Sie hierherunterladen.Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz von 12,8Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.Pressekontakt:Katharina WilhelmTel.: +49 89 38338-23 65E-Mail: katharina.wilhelm@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell