Der World Digital Mining Summit steht kurz vor der Eröffnung -- BITMAIN und BITKAN arbeiten zusammen, um die neue Mining-Ära anzukurbeln

Tiflis, Georgien (ots/PRNewswire) - In der heutigen weltweitenCryptocurrency-Mining-Industrie steht die Verarbeitungsleistung deschinesischen Bitcoin-Netzwerks an der Spitze und macht die Hälfte desGesamttotals aus. Da das Schürfen nach Kryptowährungen schrittweisedie Aufmerksamkeit anderer Länder wie Japan, Vietnam oder Russlanderreicht, verschärft sich der Wettbewerb und die zukünftige Richtungdes Cryptocurrency Mining wird unsicherer. Dies führt zu einer Frage:Wo erfolgt der nächste Durchbruch in der weltweitenMining-Entwicklung?Alle Fragen dürften durch Top-Experten in derCryptocurrency-Mining-Industrie beantwortet werden.Vom 21. bis 23. September findet in Tiflis, Georgien, der WorldDigital Mining Summit 2018 statt, der von BITMAIN und BITKANgemeinsam veranstaltet wird. Am Gipfeltreffen werden rund 1.000Teilnehmende erwartet, darunter Senior Miners,Mining-Maschinenhersteller, Mining-Pools und Hashpower-Besitzer, umdie Entwicklung des Cryptocurrency Mining sowie die kommendenHerausforderungen und Chancen zu untersuchen.Zu den Hauptrednern gehören:Jihan Wu, CEO, BITMAINRoger Ver, CEO, Bitcoin.comYu Fang, CEO, BITKANJason Zhuang, Project Director, BTC.comLingchao Xu, Project Director, AntPoolYuan Zhang, Ko-Gründer, DEx.topOlsen Su, VHead of Global Mining Farm, BitmainMarco Streng, CEO und Ko-Gründer, Genesis MiningSean Walsh, CEO, HyperBlockBatyr Hydyrov, CEO und Gründer, UminersDmitry Ozersky, Managing Partner, Electro.FarmProfitieren Sie im Rahmen eines umfassenden Erfahrungsaustauschsund von Diskussionsrunden rund um die neusten Themen im BereichCryptocurrency Mining von neuen Erkenntnissen durch führendePersönlichkeiten aus der Cryptocurrency-Mining-Industrie.I) Herausforderungen und Chancen bestehen nebeneinander, währendder Milliarde-Dollar-Markt auf weitere Erkundungen wartetMit dem Übergang des Cryptocurrency Mining von der CPU-Ära,GPU-Ära, FPGU-Ära bis zur ASIC-Ära haben wir die Entwicklung derMining-Machine-Chip-Generation verfolgt. Der strategische Wert desCryptocurrency Mining geht über die Kraft der Vorstellung hinaus, undder Wettbewerb in diesem Bereich ist offiziell in eine feurige Phaseeingetreten. Da der Preis von Kryptowährungen jedoch kontinuierlichschwankt, ist der Markt immer noch stark volatil, und der Druck, dieglobale Cryptocurrency-Mining-Industrie herauszufordern, wird sichweiter akzentuieren.Aus der Cryptocurrency-Mining-Industrie ist ein weltweiter Marktvon 100 Milliarden CNY entstanden. Der Aufstieg von großeninternationalen Akteuren ist schrittweise erfolgt. Dies ist einwichtiger Wendepunkt für die globale Cryptocurrency-Mining-Industrieund ebenfalls eine Chance für eine Zusammenarbeit unter denCryptocurrency Miner.II) Eine starke Kommunikation und Austauschmöglichkeiten sind dietreibende Kraft hinter der globalen Cryptocurrency-Mining-IndustrieDas Gipfeltreffen wird die Mining-Eliten mit dem Einfluss derOrganisatoren zusammenbringen. Bitmain wurde 2013 gegründet und istdas weltweit führende Unternehmen in der Produktion vonBitcon-Mining-Maschinen, Custom-Chips und Mining-Pools. Im August2018 erhielt Bitmain im Rahmen der vor dem Börsengang durchgeführtenFinanzierungsrunde USD 1 Milliarde und plant, als Teil derExpandierung in den US-Markt in Texas ein Blockchain-Datencenter undeine Mining-Einrichtung mit Investitionen in der Höhe von USD 500Millionen aufzubauen.BitKan ist ein weiterer Mitorganisator und der weltweit führendeAnbieter von Blockchain- und Kryptowährungsdienstleistungen. Seit2012 stellt BitKan Millionen von weltweiten Nutzern kontinuierlichInformationen über die Industrie, Echtzeit-Marktdaten,Mining-Monitoring, Wallet-Dienstleistungen und andere Funktionenbereit. Das neue im Jahr 2018 eingeführte Feature "K Site" ist eineContent-Community-Vertikale zur Blockchain- undKryptowährungsindustrie, welche den globalen Markeneinfluss vonBitKan anzapft.Das Gipfeltreffen findet in Tiflis statt, der Hauptstadt und dempolitischen, wirtschaftlichen, kulturellen und BildungszentrumGeorgiens. Georgien ist zu einem regionalen Leader in Bezug auf dieNutzung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie geworden,und der weltweit erste Kryptowährungs-Terminal ist in Tiflisentstanden, wodurch der Lari (das gesetzliche ZahlungsmittelGeorgiens) in Georgien gegen Bitcoins und Litecoins getauscht werdenkann. Im Rahmen der gemeinsamen Bemühungen vieler Industrien wirddieses globale Mining-Gipfeltreffen bestimmt einen neuen Funkenentfachen.Der Markt sagt voraus, dass die bahnbrechenden Innovationen undder Wettbewerb in der Mining-Industrie in den nächsten paar Jahrenweiter angekurbelt werden. Die globale Mining-Industrie mussintegriert und weiterentwickelt werden. Das Gipfeltreffen dauert 3Tage, und die Erkenntnisse werden uneingeschränkt mit sämtlichenTeilnehmenden geteilt. Die Branchenexperten werden überMöglichkeiten, Durchbrüche zu erzielen, sowie über neue Gelegenheitenfür die Industrieentwicklung sprechen.Für weitere Informationen geben Sie "World Digital Mining Summit2018" in Google ein oder klicken Sie auf den untenstehenden Link.Name des Gipfeltreffens: World Digital Mining Summit 2018Zeitraum des Gipfeltreffens: 21.-23. September 2018Standort des Gipfeltreffens: Tiflis, GeorgienWebseite des Gipfeltreffens: https://www.miningconf.org/?=prnewsPressekontakt:Grazy86-13798833193Original-Content von: BitKan, übermittelt durch news aktuell