Unterföhring (ots) - Die World Boxing Super Series (WBSS) feiertPremiere: "ran Boxen" überträgt den ersten Kampf des größtenBoxsport-Turniers aller Zeiten am Samstag, 9. September 2017, ab22:15 Uhr live und exklusiv in SAT.1. Marco Huck, der deutscheHoffnungsträger im Cruisergewicht, tritt zum Auftakt der WBSS gegenWBO-Weltmeister Aleksandr Usyk in der Max-Schmeling-Halle in Berlinan.7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, hat sichfür die WBSS ein umfassendes, exklusives Rechte-Paket von der COMOSAAG, dem Organisator der WBSS, sowie der Sportrechte-Agentur MP &Silva Limited für den deutschsprachigen Raum gesichert. Es beinhaltetdie Ausstrahlungsrechte für alle 14 Kämpfe sowie Zusatzmaterial derWBSS auf allen Plattformen wie Free- und Pay-TV, online und mobil. Sowerden neben den TV-Ausstrahlungen auch ran FIGHTING und ran.deumfangreichen Content der WBSS präsentieren.Zeljko Karajica, CEO von 7Sports: "Wir freuen uns Boxen aufChampions-League-Niveau präsentieren zu dürfen. 14 Kämpfe imAlles-oder-Nichts-Modus. Es geht um nichts Geringeres, als die Nummereins der jeweiligen Gewichtsklasse zu finden!"MP & Silva's CEO, Jochen Lösch: "Die World Boxing Super Series istim Vorfeld bereits auf großes Interesse bei den deutschen Box-Fansgestoßen. Ich freue mich sehr, diesen wichtigen Deal mit 7Sportsbekannt zu geben."Roger Lodewick, COMOSA's Chief Commercial Officer: "Wir sindbegeistert, die World Boxing Super Series auch nach Deutschlandbringen zu können, nicht nur mit der Durchführung mehrerer Kämpfe inDeutschland, sondern auch mit der Ausstrahlung all unserer Kämpfe aufführenden Medienplattformen in Deutschland. Mit diesem Deal hat dieWorld Boxing Super Series die perfekte Bühne, um die Bedeutung undGröße dieses Boxturniers um die Muhammad Ali Trophy zu zeigen."World Boxing Super Series:Die WBSS holt in insgesamt 14 Kämpfen die größten Boxer der Weltin einem einzigartigen K.o.-Turnier zusammen. In der ersten Staffeltreten die jeweils acht besten Boxer der Welt des Cruiser- undSupermittelgewichts gegeneinander an. Der Sieger geht mit der"Muhammad Ali Trophy" sowie 50 Millionen US-Dollar Preisgeld nachHause. Außerdem kämpft er um mehrere Titel der vier großen VerbändeWBA, WBC, WBO und IBF.Über 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran.de und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1Sports GmbH.