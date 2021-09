Helsinki (ots/PRNewswire) -Das World BioEconomy Forum bereitet sich nun endgültig auf das World Bioeconomy Forum vor - live aus Belém! 18. bis 20. Oktober 2021. Die Veranstaltung bringt rund 60 prominente Stakeholder aus der globalen zirkulären Bioökonomie als Hauptredner, Moderatoren und Diskussionsteilnehmer zusammen, um die neuesten Herausforderungen und Chancen für die Branche zu diskutieren.In nur vier Jahren hat sich das World Bioeconomy Forum zur führenden globalen Plattform für hochrangige Diskussionen rund um die zirkuläre Bioökonomie entwickelt. Neben der großen jährlichen Veranstaltung veranstaltet das Forum auch regelmäßige Roundtables, hat eine aktuelle News-App für die Bioökonomie entwickelt und exklusive Networking-Plattformen für Branchenakteure geschaffen. Sie fördert auch einen jährlichen Bioprodukt-Tag, um die Notwendigkeit für die Verbraucher hervorzuheben, nur Produkte zu verwenden, die mit erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden.Das Forum operiert streng unter einer Vier-Säulen-Struktur, mit der es den Status der zirkulären Bioökonomie bewertet und Entwicklungen der Branche erleichtert. Dies macht das Forum und seine Aktivitäten robust und effektiv, ermöglicht die Erleichterung einer voll funktionsfähigen Bioökonomie und damit erhebliche Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels.Die vier Säulen sind:- Die Bioökonomie: Menschen, Planet, Politik- Global Leaders und die Finanzwelt- Bioprodukte rund um uns- Blick in die ZukunftAlle Programme und Aktivitäten des Forums sind auf die Vier-Säulen-Struktur ausgerichtet, einschließlich aller Runden Tische und der jährlichen Erklärung. Diese Vier-Säulen-Struktur stellt sicher, dass alle relevanten Akteure der zirkulären Bioökonomie eine Stimme und eine Plattform haben.Am 15. September veranstaltete das Forum eine Roundtable-Diskussion unter der Säule Blick in die Zukunft, die sich auf das Thema konzentrierte - Was bedeutet die BioEconomy für Brasilien und den Amazonas? Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Diskussion war, dass im Moment die Dynamik richtig ist und Brasilien das Konzept der Bioökonomie annimmt. Den Link zum Roundtable finden Sie hier für diejenigen, die die Diskussion ansehen möchten: https://www.forumbioeconomia.com.br/en/roundtable.html.Jukka Kantola, Gründer des World BioEconomy Forum, sagt: "Dies war eine aufregende Reise und unsere Mission ist von wachsender Bedeutung, wenn man die offensichtlichen Auswirkungen des Klimawandels in der ganzen Welt berücksichtigt. Der Vier-Säulen-Ansatz ermöglicht es uns, den Status der zirkulären Bioökonomie zu bewerten und basierend auf unseren Erkenntnissen können wir die erforderlichen Korrekturmaßnahmen vorschlagen. Die Erklärung für 2021 wird am 20. Oktober in Belém veröffentlicht und wird den aktuellen Stand der zirkulären Bioökonomie beinhalten. Sie wird wieder ein Zeugnis und ein Aktionsplan sein, welche Anstrengungen erforderlich sind, um die Bioökonomie weltweit zu fördern.Wie wichtig die Bioökonomie für die Amazonasregion wird - nicht nur für Brasilien, sondern auch für den Rest der Welt - zeigen wir auf unserer jährlichen Forum-Veranstaltung in Brasilien im nächsten Monat. Wir werden in Belém zu unserem üblichen 'harten Gespräch' über die Themen sein, die alle Regionen der Welt betreffen, mit Diskussionen, die in einer entspannten Atmosphäre und in einer außergewöhnlichen Umgebung stattfinden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1633680/World_Bioeconomy_Forum.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1633681/World_Bioeconomy_Forum_Logo.jpgWeitere Informationen:Jukka KantolaGründer des World BioEconomy Foruminfo@wcbef.com+358 40 552 8880Original-Content von: World Bioeconomy Forum, übermittelt durch news aktuell