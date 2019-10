World 5G Convention 2019 in Peking

Peking (ots/PRNewswire) - Bericht von Science and TechnologyDaily:Die erste World 5G Convention findet vom 20.-23. November 2019 inder wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Pekingstatt, gemeinsam veranstaltet von der kommunalen Volksregierung vonPeking, der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, demMinisterium für Wissenschaft und Technik und dem Ministerium fürIndustrie und Informationstechnologie. Ziel der Tagung ist es, dieChancen technischer Innovationen und des industriellen Umbaus durch5G zu nutzen, erstklassige Innovationsressourcen zusammenzutragen unddas Wachstum und die Anwendung von 5G zu fördern. Außerdem sollen dieKommerzialisierung von 5G beschleunigt und der Austausch sowieGemeinschaftsprojekte bei globalen 5G-Technologien angeregt werden.Das Motto der auf Internationalisierung, Hochtechnologie undSpezialisierung ausgerichteten Tagung lautet "5G verändert die Welt,5G gestaltet die Zukunft". Das Tagungsprogramm beinhaltet eineKonferenz, ein Forum, eine Ausstellung und einen Designwettbewerb fürAnwendungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Stimulation von5G-Anwendungen im In- und Ausland.Zu hören sind Meinungsbildner und Konsensvorkämpfer. Zu sehen sinddie innovativsten neuen Technologien, Produkte und Anwendungen.Hervorgebracht werden zukunftsweisende Konzepte, neue kreative Ideenund neue Modelle.Bei der Tagung treffen sich die einflussreichsten Forscher auf demGebiet der globalen Informationskommunikation, weltbekannte5G-Unternehmen (Upstream und Downstream), 5G-Industrienutzer undrenommierte Investoren. Sie werden sich über Fragen in Zusammenhangmit innovativen Technologien, Branchentrends und zukunftsweisendenAnwendungen im 5G-Sektor austauschen. Mit den Konferenzen,Ausstellungen und Wettbewerben soll die weltweit führende Plattformfür Kooperation und Ressourcenintegration der 5G-Industrie entstehen.Durch weltweite, kollaborative Innovationsarbeit in 5G-Technologie,industrielle Entwicklung und transformative Anwendungsszenarien solldie 5G-Industrie zur Marktreife gebracht werden. Als neue treibendeKraft wird die Tagung strukturelle Reformen des Zuliefersektorsvoranbringen und einen Beitrag zur Neubelebung der Realwirtschaftleisten. Durch neue Ideen in Bezug auf Industrie undDigitalwirtschaft sollen gegenseitig nutzbringende internationaleGemeinschaftsprojekte auf den Weg gebracht werden - alles mit Blickauf die gemeinsame Zukunft der Menschheit.Laut Organisationskomitee der Tagung besteht das Forum ausEröffnungsfeier, Hauptforum, Gipfelforum und Abschlussfeier. DasProgramm in Einzelnen: Internationales Seminar zu Informations- undKommunikationstechnologien der Zukunft, Innovations- undEntwicklungsgipfel für Medienkommunikation im 5G-Zeitalter und Finalsdes Designwettbewerbs für 5G-Anwendungen (20. November);Eröffnungsfeier und Hauptforum (21. November, morgens); Gipfelforum(21. November, nachmittags bis 22. November) mit ausführlichenDiskussionen zu 5G-Themen wie Motivation der neuen Digitalwirtschaft,globale Netzbetreiber, ISO, Sicherheit, neues Unternehmertum,intelligente Bildung, intelligentes Gesundheitswesen, Smart City,Ultra-HD-Video, intelligentes Verkehrswesen und intelligenteFertigung. Die Abschlussfeier findet am Nachmittag des 22. Novemberstatt.Vom 21.-23. November ist darüber hinaus eine Ausstellung auf einerFläche von fast 20.000 m2 zur Entwicklung und Anwendung von5G-Technologien geplant. Unterteilt in sechs Themenbereiche, werdendie neuesten Errungenschaften und Anwendungsfälle der 5G-Entwicklungvorgestellt: "Exhibition Achievements, Forward-looking", "Smart City,Smart Life", "Smart Transportation, Enjoy Travel", "IntelligentManufacturing, Create the Future", "Smart Medical Health, Healthier"und "HD Video, See the World".Dann steht der gesamte Veranstaltungsort im Zeichen intelligenter5G-Anwendungen und bietet ein interaktives und futuristischesErlebnis.Im Rahmen der Ausstellung sollen neue Regelwerke und strategischeVertragsunterzeichnungen feierlich begangen werden, daneben werdenverschiedene 5G-Forschungsergebnisse und maßgebliche Meinungenveröffentlicht. Mit Neuproduktvorstellungen werden die Fortschrittebei innovativen 5G-Anwendungsprodukten und -technologien in denMittelpunkt gestellt.Geplant ist außerdem, bei der Tagung Lösungen für5G-Demonstrationszenarien einzuholen. Schließlich findet noch derDesignwettbewerb für 5G-Anwendungen statt.Als einer der Sponsoren setzt sich die kommunale Volksregierungvon Peking aktiv für die Anwendungsentwicklung des 5G-Sektors ein. Indiesem Jahr hat Peking den Beijing 5G Industry Development ActionPlan (2019-2022) verabschiedet und die Umsetzung des Projekts "1551"vorgeschlagen. Die erste "1" steht für einen Durchbruch in derKerntechnologie bei mittel- bis hochfrequenten Geräten und anderewichtige Errungenschaften. Die doppelte "5" bezieht sich auf fünfArten der Anwendung in fünf Szenarien: Demonstrationsanwendung vonfünf typischen 5G-Szenarien, darunter autonomes Fahren, Gesundheit,industrielles Internet, Smart City und Ultra-HD-Video, inZusammenhang mit fünf Großprojekten und Veranstaltungsorten, darunterdas Subzentrum von Peking, der internationale FlughafenPeking-Daxing, die Weltgartenausstellung 2019, die OlympischenWinterspiele 2022 und das Modernisierungsprojekt entlang der Chang'anAvenue. Die letzte "1" steht für ein Bündel neuer5G-Geschäftsmodelle, die entwickelt werden.Ab sofort kann man sich für die Tagung, Ausstellung und denWettbewerb anmelden. Weitere Informationen finden Sie auf deroffiziellen Website unter www.w5gc.com.Pressekontakt:Fang Linlinfangll@stdaily.com+86-13911995172Original-Content von: Science and Technology Daily, übermittelt durch news aktuell