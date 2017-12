WorldReligionNews - Paradox des aggressiven Säkularismus: Ausschluss der Religion aus dem öffentlichen Leben politisiert die Kirche

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Michael Wakelin von WorldReligionNews.com(http://www.worldreligionnews.com/copyright-notice) befasst sich mitdem schwierigen Thema der Wechselwirkungen zwischen Kirche und Staat,zwischen dem Weltlichen und dem Kirchlichen - in der modernen Weltund aus historischer Perspektive.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/614080/WorldReligionNews_Church_and_State.jpg )Um den ganzen Artikel zu lesen, der am 30. November (in Englisch)veröffentlicht wurde, klicken Sie bitte hier: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/paradox-aggressive-secularism-exclusion-religion-public-life-politicizes-churchDer Autor fragt, ob die Trennung von Kirche und Staat, dieursprünglich als eine angemessene Antwort auf den Klerikalismus unddas politische Diktat in der religiösen Sphäre gedacht war, sich"gelohnt" hat, wenn die daraus resultierende Mehrdeutigkeit"religiöse Organisationen gezwungen hat, gegen ihre eigenen Dogmenvorzugehen oder sie zur Zusammenarbeit mit heftig atheistischenRegimes und sogar ausländischen Spezialeinheiten gedrängt hat". AlsBeispiel nennt der Autor die Geschichte des Ökumenischen Patriarchatsin Bezug auf sein Engagement und sogar die Zusammenarbeit mit demjungen sowjetischen Regime in den 20er-Jahren, was schlimme Folgenfür die Würde und die geistige Gesundheit der Orthodoxen Kirche imAllgemeinen hatte.Historische Beispiele und die sorgfältige Beurteilung des modernenZustands der religiösen Angelegenheiten bestätigen die "Dringlichkeiteines Dialogs zwischen weltlichen und kirchlichen Autoritäten",stellt der Autor fest. Die "Trennung von Kirche und Staat sollte<...> in erster Linie in den Köpfen der Beamten und Geistlichendurchgeführt werden. Das wiederum verlangt, dass die Idee desHeiligen sichtbar in unserem öffentlichen Diskurs repräsentiert ist,statt ausgelöscht zu werden", schließt der Artikel.Pressekontakt:+1-480-624-2599E-Mail: worldreligionnewscom@gmail.comOriginal-Content von: World Religion News, übermittelt durch news aktuell