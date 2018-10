WorldReach Software vom britischen Innenministerium mit digitaler Registrierung beauftragt

London (ots/PRNewswire) -WorldReach Software meldet den Abschluss eines mehrjährigenVertrags mit dem britischen Innenministerium (Home Office) für dieBereitstellung einer auf dem Smartphone basierenden digitalenRegistrierungsfunktion. Dieser neue digitale Dienst ermöglicht dieFernidentitätsprüfung über Smartphone-Apps, einschließlich Lesen vomePassport-Chip sowie Authentifizierung, biometrischemGesichtsabgleich und Lebendtest.Die Plattform Know Your Traveller(TM) (KYT) von WorldReach dientim Rahmen dieses Vertrags als Grundlage für die digitalen Dienste zurIdentitätsprüfung. Für diesen Vertrag über mehrere Millionen GBP, dereine Anfangsphase von zwei Jahren plus Option auf zwei weitere Jahrezur Unterstützung der EU-Austrittsregelung vorsieht, wurde derG-Cloud 10 Framework verwendet.Das Home Office möchte die digitalen Interaktionen mit Nutzernentsprechend der Agenda für digitale Dienstleistungen verbessern undweiterentwickeln. Das umschließt auch die vermehrte Nutzung neuentstehender Technologien, einschließlich digitaler Kanäle sowieSmartphones und Apps, um Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten, dieauf die Dienste vom Home Office zugreifen."Wir sind äußerst stolz darauf, für die Erstellung dieserinnovativen digitalen Registrierungsfunktion für ein neues undwichtiges Programm vom Home Office ausgewählt worden zu sein", soGordon Wilson, President von WorldReach. "Die KYT-Plattform wurdespeziell für die Bewerberregistrierung und Identitätsprüfung mittelsverlässlicher Dokumentenauthentifizierung erstellt und wird für dieErbringung digitaler Dienstleistungen vom Home Office eingesetztwerden."Die Prototypenentwicklung und das Testen für bzw. von dieserhochmodernen Plattform zur Identitätsprüfung ergab sich ausInnovationsprojekten, die von Defence Research and Development Canada(DRDC) CSSP mitfinanziert wurden. Diese Projekte umschlossen dieZusammenarbeit mit Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC), Canada Border Services Agency (CBSA) und WorldReach. DieTechnologiedemonstrationsprojekte zeigten, wie sichFernidentitätsprüfung für Immigrations-Management und Grenzverwaltungeinsetzen lässt, um eine effizientere Risikoeinschätzung für bzw.Screening von Reisenden mit niedrigem Risikoprofil entlang desgesamten Reisespektrums durchführen zu können. Die digitaleIdentitätsprüfung, einschließlich zuverlässiger Biometrik, ist eineentscheidende Komponente reibungsloser Reiseinitiativen, um diesenicht nur zu ermöglichen, sondern auch sicherer zu gestalten.Informationen zu WorldReach SoftwareWorldReach Software fördert die Sicherheit von Reisenden auf derganzen Welt durch seine Systeme für staatliche Einwanderungsbehörden,Visa- und Passstellen, Grenzverwaltung und konsularischeVertretungen. WorldReach bietet Dienste für die sichere Ausstellungvon eID/Reisedokumenten und Fernidentitätsprüfung, einschließlichBest Practices sowie der innovativen Plattform Know YourTraveller(TM) (KYT) und zugehörigen Verfahren. WorldReach ist einMitglied des Biometrics Institute sowie der International BorderManagement & Technologies Association (IBMATA). Außerdem istWorldReach ein strategischer Partner der International Air TransportAssociation (IATA) und unterstützt in Ausübung dieser Funktion dieIATA OneID-Initiative. Zu seinen Kunden zählen die Regierungen von:Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Neuseeland, Irland,Dänemark, Anguilla, Bermuda, den Cayman-Inseln, Montserrat, St.Helena, den Turks- und Caicosinseln sowie den BritischenJungferninseln. http://www.worldreach.comPressekontakt:Shelley BryenWorldReach SoftwareShelley.Bryen@worldreach.com+1-613-742-6482Original-Content von: WorldReach Software, übermittelt durch news aktuell