Worksport-Aktie: Macht das Unmögliche möglich!

Am 21. September 2021 startet Worksport Ltd. (NASDAQ:WKSP) die erste Runde von Vorbestellungen, bei denen Einzelkäufer und Hersteller eine Anzahlung auf das tragbare TerraVis™-Solarstromerzeugungssystem leisten können. Das mit Spannung erwartete TerraVis macht mit seiner Solar+Batterie-Tonneau-LKW-Kappe das Unmögliche möglich und bringt netzunabhängigen Strom in bisher unzugängliches Gelände.

Das 2011 gegründete Unternehmen Worksport strebt danach, Produkte besser, einfacher und ästhetischer zu machen. Seit seiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung