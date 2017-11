Workshop für Naturwissenschaftler: neue IT-Strategie für eine Hilfsorganisation

Düsseldorf (ots) - Recruiting-Event für junge Natur- undIngenieurswissenschaftler, Mathematiker und Informatiker - Im TeamIdeen zur Digitalisierung einer gemeinnützigen Organisationentwickeln - Die Beratungsthemen bei Digital McKinsey kennenlernenWie lassen sich mit neuen digitalen Tools mehr Spenden akquirierenund Hilfseinsätze durch moderne IT verbessern? Im Workshop"Wechselwirkungen" von Digital McKinsey lernen Naturwissenschaftler,Mathematiker, Informatiker und Ingenieure die digitalenHerausforderungen einer globalen Hilfsorganisation kennen. Vom 8. bis10. März 2018 beschäftigen sich die Teilnehmer in Kitzbühel mit demZusammenspiel von Strategie, Digitalisierung und IT. Der Workshoprichtet sich an herausragende Studierende und Doktoranden ohnewirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Bewerben können sichInteressierte bis zum 3. Dezember 2017 unterwww.wechselwirkungen.mckinsey.deErfahrene McKinsey-Berater unterstützen die Teilnehmer bei derBearbeitung der Fallstudie, die auf einem realen Pro-bono-Projektbasiert: Sie helfen einer renommierten Hilfsorganisation dabei, mitmaßgeschneiderter IT und durch die Digitalisierung von Prozesseneffizienter und schneller zu werden. Es gilt, das kompletteAufgabenspektrum abzudecken - von der Spendenanwerbung über digitaleMarketingkanäle bis hin zur Verteilung der Hilfsgüter. Darüber hinaustrainieren die Teilnehmer ihre Kommunikations- undProblemlösungsfähigkeit und haben die Möglichkeit, die Arbeit derBerater aus nächster Nähe kennenzulernen. Im Rahmen des Workshopsbleibt außerdem genügend Zeit, das umliegende Wintersportgebiet mitSkiern oder Schneeschuhen zu erkunden.Voraussetzung für die Teilnahme sind sehr gute akademischeLeistungen, Engagement sowie Interesse an technologischen undstrategischen Fragen. Erwartet werden Bewerbungen inklusivetabellarischem Lebenslauf und Kopien aller Zeugnisse.Hintergrund:Unter der Dachmarke Digital McKinsey bündelt dieUnternehmensberatung technologische Zukunftsthemen rund um dieDigitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit mehr als 2.000Beratern weltweit ist Digital McKinsey die am schnellsten wachsendeEinheit der Beratung. Zu den Klienten zählen international führendeUnternehmen, wachstumsstarke junge Firmen sowie private undöffentliche Institutionen. Mehr Informationen zu Digital McKinseyunter www.mckinsey.de/digitalPressekontakt:Für journalistische Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Mirona Kraljic, Telefon 030 8845-2152,E-Mail: mirona_kraljic@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienAlle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_deOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell