Workshop-Reihe des DEICHMANN Influencer Clubs startet erfolgreich: Europas größter Schuheinzelhändler unterstützt Influencer bei ihrer eigenen Entwicklung (FOTO)

Essen (ots) -Als Influencer und/oder Blogger muss man einiges draufhaben. Dierichtigen Themen finden, gute Stories erzählen, professionelle Fotosschießen - und am allerwichtigsten - überhaupt mit seinen Inhaltenauf den verschiedenen Social Media-Plattformen gefunden werden. Zudiesem Thema gibt es viele Tipps und Kniffe, von denen selbstInfluencer mit einer Followerzahl von über 100 Tausend profitieren.Social Media-Profi Svenja Walter leitete den Workshop in München, zudem 15 ausgewählte Mitglieder des DEICHMANN Influencer Clubseingeladen worden waren."Ich möchte all mein Insider-Wissen, das ich mir in jahrelangerArbeit angeeignet habe, heute komprimiert an jeden einzelnen von Euchweitergeben!", so Svenja Walter, die regelmäßig große Unternehmen undVerlage in Sachen Social Media berät. Von der Keywordrecherche überSuchmaschinenoptimierung bis hin zu Grafik- und Video-Erstellung - inallen Bereichen gab es eine brandaktuelle Beratung und praktischeAnleitung zu Verbesserungen.Begeisterung bei Influencern war großDie Begeisterung bei den Influencern war dementsprechend groß."Der Support, den wir hier für unsere eigene Performance bekommen istgenial - das hab ich in der Form noch nirgends erlebt", so eineTeilnehmerin. "Das ist ein toller Auftakt für die Workshop-Reihe, ichbin gespannt, welche Seminare noch folgen", freute sich eine andere.Der DEICHMANN Influencer Club ist eine Plattform für ausgewählteBlogger und Influencer, die hierbei von einem umfangreichen Netzwerk,Kooperationsmöglichkeiten und Einblicken in die Welt der Schuhmodebei Europas größtem Schuheinzelhändler profitieren.Für potenzielle Bewerber ist wichtig, dass sie sich mit DEICHMANNidentifizieren können. Eine kreative Ader, originelle Bildsprache undsprachliches Talent zeichnen zukünftige Club-Mitglieder ebenso auswie die Begeisterung für Fashion und Lifestyle.Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz derGründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischenSchuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 39.000 Mitarbeiter.Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland,Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien,Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppevertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), inden Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack RoomShoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zurUnternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmengehört auch die Snipes-Gruppe mit Filialen in Deutschland,Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien und Italien.Medienkontakt:RDN Agentur für Public Relations GmbH & Co. KGTatjana HetfeldTel. +49 (0) 2361 - 490 491 - 10t.hetfeld@rdn-online.dewe love pr GmbHHead Office & Showroom MünchenKatharina WimmerTel. +49 (0) 89 / 961 60 20 - 00katharina.wimmer@welovepr.deDEICHMANN SEUnternehmenskommunikationMichèle LeyendeckerTel.: +49 (0) 201 / 8676 - 422Michele_Leyendecker@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell