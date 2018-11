Workshop der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. / Wie Lean und Ergonomie die Effizienz steigern (FOTO)

Bremervörde (ots) -Wie lassen sich ganzheitliche Ergonomie und die konsequenteUmsetzung der Lean-Philosophie in Einklang bringen? Das erfahrenInteressenten während des Workshops "Lean & Ergonomie" der AktionGesunder Rücken (AGR) e.V., am 25. und 26. Februar 2019 in Passau.Unter dem Motto "work smarter, not harder" präsentieren führendeExperten die neusten Ergebnisse aus Forschung und Produktentwicklung.Im Fokus stehen Erkenntnisse und Methoden zur gesundenEffizienzsteigerung. Neben informativen Vorträgen liegt einSchwerpunkt auf praxisnahen Übungen. Außerdem steht ein Blick hinterdie Kulissen beim Automobilzulieferer ZF auf dem Programm.Lean und Ergonomie - für viele Unternehmen ist das noch immer einGegensatz, der nur schwer zu vereinen ist. Einerseits sollenMaterialien den Produktionsprozess effizient durchlaufen,andererseits die Mitarbeiter möglichst gesundheitsschonend arbeiten.Dabei sind effiziente Intralogistik und ergonomische Arbeitsprozessezwei Seiten derselben Medaille. Häufig scheitert die ergonomischeOptimierung daran, dass Entscheider zu wenig über die Vorteilekombinierter Lean-Production-Ergonomie-Konzepte wissen. Wer nachAnsätzen und Lösungen für das eigene Unternehmen sucht, ist auf demzweitägigen Workshop "Lean & Ergonomie" der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e.V. genau richtig. So zeigt Prof. Martin Schmauder (TechnischeUniversität Dresden) im Vortrag "Ergonomische Verschwendung -erkennen und vermeiden", wie sich die beiden Bereiche optimalverbinden lassen. Dr.-Ing. Thomas Löffler (Technische UniversitätChemnitz) referiert über Industrie 4.0 in Verbindung mit LeanProduction und zeigt den Einfluss von Lean Management auf künftigeProduktionssysteme. Darüber hinaus wird Franz Rimböck von der ZFFriedrichshafen AG in Passau die Möglichkeiten rund um das ThemaExoskelett vorstellen. Im praktischen Teil stehen verschiedeneBest-Practise-Beispiele. Der Workshop "Lean & Ergonomie" der AktionGesunder Rücken (AGR) e.V. wird unterstützt von item, Waldmann, Wiha,Dauphin und Kraiburg.Ob Ergonomie-Berater, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter,Lean-Manager, Arbeitsplatzgestalter oder Produktionsplaner - derWorkshop "Lean & Ergonomie" gibt praxisnahe Impulse, wie im eigenenUnternehmen Verbesserungen erzielt werden können. Der Workshop wirdvom VDSI mit 2 Punkten für Arbeitsschutz und 2 Punkten fürGesundheitsschutz anerkannt. Rückenschullehrer/-innen erhalten vonden KddR-Verbänden 6 Lerneinheiten für den Besuch der Veranstaltungangerechnet. Die Anerkennung als ärztliche Fortbildung ist beantragt.Weitere Informationen gibt es unter www.agr-ev.de/lean-ergonomieWeiteres Bildmaterial kann unter www.lifepr.de/boxid/728519heruntergeladen werden.Pressekontakt:Aktion Gesunder Rücken e. V.Detlef DetjenStader Straße 627432 Bremervörde04761-9263580detlef.detjen@agr-ev.dewww.agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell