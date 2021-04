Workiva: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

An der Heimatbörse New York notiert Workiva per 13.04.2021, 23:31 Uhr bei 94.64 USD. Workiva zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Workiva. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Workiva daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Workiva von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Workiva sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Workiva vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Workiva. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 86 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -9,13 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 94,64 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Workiva mit einer Rendite von 172,09 Prozent mehr als 147 Prozent darüber. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 31,87 Prozent. Auch hier liegt Workiva mit 140,22 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

