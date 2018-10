Working Life - Studie zur Vermischung von Privat- und Berufsleben 2018 / Amerikanische Verhältnisse: Geht der Trend zum 24 Stunden Angestellten? (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die derzeitige Arbeitswelt bietet vielfältige Möglichkeiten zurflexiblen Gestaltung des eigenen Arbeitstags - mobilen Endgeräten seiDank. Im Umkehrschluss lässt dies jedoch Berufsalltag und Freizeitimmer weiter verschwimmen. Doch in welchem Ausmaß und auf welchenEbenen gehen Arbeit und Privates bereits ineinander über? Die WorkingLife-Studie von Michael Page zur Vermischung von Privat- undBerufsleben liefert eine Bestandsaufnahme. Das Fazit: Arbeitnehmernfällt es zunehmend schwer, Grenzen zwischen den beiden Bereichen zuziehen - zeitlich, persönlich sowie räumlich. An der europaweitenUmfrage nahmen in Deutschland 669 Personen teil.Ein kurzer Blick in die E-Mails nach Feierabend, ein Anruf vomChef am Wochenende - für viele Arbeitnehmer wird das immerselbstverständlicher. 65 Prozent der Befragten checken ihre E-Mailsauch außerhalb ihrer Arbeitszeit, 52 Prozent sogar am Wochenende.Auch geschäftliche Anrufe werden von knapp der Hälfte der Befragten(49 Prozent) auch nach Feierabend noch angenommen.Die Gründe dafür sind unabhängig von der Position dieselben: 58Prozent geben an, dass eine ständige Erreichbarkeit im Rahmen ihrerVerantwortung liegt. 27 Prozent fühlen sich verpflichtet für Chef undKollegen auch in der Freizeit erreichbar zu sein. Ansonsten - so dieBefürchtung - könnte ihr Ansehen in den Augen des Arbeitgebersleiden. Ob dies tatsächlich so ist, bleibt dahingestellt. Weitere 20Prozent haben eher intrinsische Gründe: Sie beschäftigen sich mitmanchen Themen einfach lieber außerhalb der regulären Arbeitszeit.Mobile Endgeräte fördern die ständige ErreichbarkeitWer hin und wieder zu Stoßzeiten mit dem Zug unterwegs ist, derkennt das konzentrierte Tippen seiner Mitreisenden, die ihre Fahrzeitals Arbeitszeit nutzen. Viele Arbeitgeber fördern das gerne. So gebenimmerhin 78 Prozent der Studienteilnehmer an, einen Laptop von ihremArbeitgeber erhalten zu haben. 70 Prozent besitzen auch einDiensthandy. Dieses ist meist griffbereit und wird von 48 Prozentsowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext genutzt. Umgekehrtnutzen 35 Prozent ihr privates Handy auch häufig fürArbeitsangelegenheiten.Was dabei häufiger vergessen wird: "Trotz Firmenhandy müssenArbeitnehmer in der Regel nicht rund um die Uhr erreichbar sein",betont Nils Richter, Senior Executive Director bei Michael Page."Arbeitnehmer sollten sich und ihrem Chef klare Grenzen setzen undsich nach Feierabend regelmäßig bewusste Auszeiten nehmen - ohneschlechtes Gewissen. Bereits nach kurzen Pausen starten wir kreativerund konzentrierter wieder in die Arbeit, da der Stresspegel sinkt."Die Michael Page-Studie "Working Life" beweist: Mobiles Arbeitenverlockt zu ständiger Erreichbarkeit. So geben 43 Prozent derBefragten an, die technischen Möglichkeiten mehrmals die Woche zunutzen, um auch außerhalb der Arbeitszeiten von zuhause zu arbeiten.Doch auch wenn 57 Prozent darin übereinstimmen, dass mobile Gerätenegative Auswirkungen auf die Work-Life-Balance haben, möchten diemeisten die Vorteile der örtlichen Flexibilität nicht missen. Für 64Prozent überwiegen die Vorteile - sie sind davon überzeugt, dass sichmobiles Arbeiten positiv auf ihr Leben auswirkt.Berufliches wird ins Privatleben und Privates ins BerufslebengetragenGleichzeitig werden auch private Angelegenheiten, wie Nachrichtenan Freunde und Familie (71 Prozent) sowie persönliche Telefonate zurKoordination von privaten Terminen (77 Prozent) Teil desArbeitsalltags. Auch wenn Home Office von den Befragten geschätzt undgenutzt wird, verbringen sie den Großteil ihrer Arbeitszeit im Büromit ihren Kollegen und Vorgesetzten. Daher ist es nichtverwunderlich, dass sich 80 Prozent der Befragten mit Kolleginnen undKollegen auch über private Themen austauschen.Somit zeigen sich auch auf persönlicher Ebene starkeÜberschneidungen zwischen Privat- und Berufsleben: 41 Prozent derTeilnehmer der Michael Page-Umfrage treffen sich nach der Arbeit mitihren Kollegen zum Sport oder gehen mit ihnen aus. Etwas mehr als dieHälfte der Befragten (51 Prozent) zählt mindestens einen seinerKollegen zu seinem Freundeskreis."Arbeitgeber können diese Entwicklung nur begrüßen", sagt NilsRichter. "Denn Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit erhöhen denTeamzusammenhalt. Mitarbeiter, die sich auch privat gut verstehen,sorgen für ein besseres Arbeitsklima und damit am Ende des Tages fürmehr Produktivität und Innovation." Die Distanz zwischen Mitarbeiternund Vorgesetzten hingegen bleibt in den meisten Fällen bestehen: 86Prozent der Befragten betrachten ihre Chefs nicht als Freunde.Über die UmfrageDie Working Life-Studie zur Vermischung von Privat- undBerufsleben der Personalberatung Michael Page beruht auf denAntworten von 5.197 Kandidaten aus 13 europäischen Ländern. 