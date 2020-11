Workhorse Group: Das darf jetzt nicht passieren!

Die Aktie der Workhorse Group konnte am 2. Juli bis auf ein Hoch bei 22,90 US-Dollar vordringen. Anschließend ging der Wert bis Ende August in eine Konsolidierung über. Nach ihrem Ende begann ein neuer dynamischer Anstieg. Er gipfelte am 21. September auf einem Hoch bei 30,99 US-Dollar.

In den Wochen danach gelang es den Käufern nicht mehr, dieses Hoch zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung