Workhorse Group: Gelähmt durch COVID-19?

Fast vier von 10 Produktionsmitarbeitern bei Workhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS) werden durch das COVID-19-Virus an den Rand gedrängt oder warten auf Testergebnisse, sagte der Hersteller von elektrischen Lieferwagen am Montag. Neben der Pandemie machte Workhorse auch die Unfähigkeit seines Primärbatterielieferanten verantwortlich, die Nachfrage zu befriedigen. Das Unternehmen warf sein Vorhaben ab, bis Ende des Jahres 300-400 Elektro-Lkw mit Verbundwerkstoff-Karosserie zu bauen.

“Wir betrachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung