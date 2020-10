Workhorse Group Aktie: Sinkendes Schiff?

Weitere Suchergebnisse zu "Einhell Germany":

Die Aktien von Workhorse Group Inc (NASDAQ:WKHS) sind am Dienstag um 12,8% gefallen, nachdem eine wichtige Entscheidung über einen USPS-Vertrag Berichten zufolge verzögert wurde, was zu einer Herabstufung der Aktien von Roth Capital führte.

Trotz des schwierigen Tages an der Wall Street setzte ein großer Optionshändler auf eine Erholung von Workhorse.

Das Zugpferd handelt: Hier sind einige der größten Optionswarnungen im Zusammenhang mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung