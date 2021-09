Workhorse Group-Aktie: Könnte die Aktie eine Trendwende einleiten?

Die Aktien der Workhorse Group Inc.(NASDAQ:WKHS) werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es eine Partnerschaft mit Amerit Fleet Solutions eingehen wird. Amerit wird Garantie- und Reparaturprogramme für Workhorse-Kunden in den gesamten USA anbieten. Workhorse lag bei der letzten Kontrolle am Dienstagnachmittag um 0,93% höher bei $9,81.

