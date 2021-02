Workhorse Group Aktie: Cathie Wood kauft deshalb wieder ein!

Die Aktien von Workhorse fielen diese Woche, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen nicht den Zuschlag für einen wichtigen USPS-Auftrag erhalten hatte. Ein ETF-Manager nutzt den Rückschlag als Kaufgelegenheit.

Was geschah

Cathie Wood und das Team von Ark Funds haben am Mittwoch ihre Beteiligung an der Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) aufgestockt. Der Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) fügte am Mittwoch 660.500 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung